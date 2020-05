La mayoría de los comercios de Sarria está en marcha, al contrario que la hostelería

La localidad de Sarria se despertó el lunes en la fase 1, con la que la gran mayoría de los comercios reanudaron su actividad, mientras que casi todos los bares permanecieron cerrados. Por el contrario, otros negocios hosteleros de la comarca optaron por abrir, como un restaurante de Paradela, que lo hizo aprovechando su amplia terraza.

En la capitalidad comarcal decidió retomar la actividad Daniel López Fernández, de DP Cristal, y lo hizo porque ve "necesario intentar dar algo de normalidade". La buena temperatura y el sol atrajo a clientes durante toda la jornada. "Houbo movemento, a xente animouse. Tamén non había máis bares abertos", apuntó el hostelero.

El Concello facilita a los empresarios ampliar las terrazas y eso hizo este negocio, por lo que, a pesar de las distancias que se deben respectar entre las mesas, solo tuvo dos menos que antes de la pandemia de coronavirus. El hosteleros comenzó a trabajar con menos de la mitad del personal habitual y para ampliarlo irá viendo "sobre a marcha". "Hai que esperar para ver como reacciona a xente"», afirmó.

Para atender a los clientes cuentan con geles hidroalcohóli-cos, mascarillas y, como marca la normativa, retiraron cartas o servilleteros, explicó Daniel López.

"Temos xente de Lugo que chamou para reservar ao ver que abriamos. A xente tiña ganas de saír"

Otros locales hosteleros de Sarria optan por abrir este martes o en los próximos días y ayer mismo se estaban preparando. Es el caso de Marcos Rodríguez, de D’Pont, quien apostó por reducir el horario y tener jornada partida, indicó.

El lunes también comenzó a abrir algún restaurante, como Mesón do Loyo de Paradela. Lo hizo gracias a que desde marzo del pasado año cuenta con una gran terraza, con vistas al río Miño. Esta dispone de 80 plazas, aunque ahora pasa a 30 para que se puedan respetar las distancias, "intercalando unha mesa si e outra non". "Se non tivera esta terraza non podía abrir agora", afirmó el propietario del negocio, Jaime Varela.

Él y su mujer se ocupan en estas primeras semanas del restaurante. Cuentan habitualmente con trabajadores, aunque están en expediente de regulación temporal de empleo (Erte) desde el inicio del estado de alarma. Los irá incorporando cuando puedan abrir el comedor interior.

En la mediodía de ayer tenía varias mesas ocupadas y pensaba dar sobre "50 comidas". "A maioría son obreiros, clientes habituais, pero tamén temos xente de Lugo que chamou para reservar ao ver que abriamos. A xente tiña ganas de saír", señaló.

A la espera de ver cómo van reaccionando los clientes, "baseamonos máis en pratos de facer ao momento, non vas preparar unha paella se non sabes o que terás".

En el lado opuesto a la hostelería estuvo el comercio, que abrió en su mayoría en la capitalidad comarcal, afirmó la Asociación de Comerciantes e Empresarios de Sarria (Aces). Algunos negocios ya estaban en marcha desde la pasada semana, cuanto tuvieron que hacerlo con cita previa. El Ayuntamiento les facilita el cálculo del aforo máximo permitido.

Muchas tiendas cuentan con guantes desechables en la entrada y gel hidroalcohólico para que los clientes desinfecten las manos. Algunas también recomiendan el uso de mascarillas.

Con la fase 1 también pueden abrir bibliotecas o instalaciones deportivas exteriores. En el caso de Sarria comenzarán a funcionar a finales de esta semana.

El Ayuntamiento de Sarria también está preparando la apertura de las pistas de pádel y tenis

La biblioteca se pondrá en marcha el jueves y con horario reducido y continuo, de 10.00 a 17.00 horas. Se podrá hacer uso de estas instalaciones para préstamo y lectura, pero no se podrán emplear los ordenadores.

Para abrir las puertas se tomarán varias medidas de seguridad, como la instalación de alfombrillas desinfectantes en la entrada y la colocación de mamparas. Con el fin de evitar que se crucen los vecinos, el Concello habilitará como entrada la puerta de la biblioteca, mientras que la salida será por la casa de la cultura.

El Ayuntamiento también está preparando la apertura de las pistas de pádel y tenis, para cuyo uso será necesaria reserva previa. Esto ya ocurría habitualmente con la de pádel. Habrá un protocolo de limpieza, de forma que cada vez que finalicen un partido las pistas serán desinfectadas por personas municipal, informaron desde el gobierno local. Para ello se turnarán los trabajadores de los pabellones de O Chanto y la Rúa Castelao.

Láncara

A Pobra de San Xiao contó en la primera jornada con un único bar abierto. En estos negocios el Concello valla las plazas de aparcamiento situadas delante para permitir que por ellas pasen los peatones y se respeten las distancias. También volvió a funcionar la biblioteca y la pista de pádel, pero con cita previa.

Samos

El inicio de la fase 1 se percibió en Samos, donde hubo más movimiento. Todas las personas que se acercaron hasta la localidad eran de pueblos de los alrededor y se deja notar la falta de peregrinos. Algunos bares optaron por abrir.

O Páramo

La casa consistorial sigue cerrada y los empleados trabajan por turnos. Algún local hostelero reinició su actividad, como en el campo de la feria. La localidad espera retomar los mercados el día 25.

O Incio

A Cruz do Incio estrenó las casetas habilitadas por el Concello para terrazas de los dos bares, que contaron con clientes durante parte de la jornada.

Triacastela

Los negocios hosteleros no retomaron la actividad, mientras que desde la semana pasada están en marcha la peluquería y la clínica de fisioterapia. Locales que habían reducido su horario lo ampliaron.