Mayores de la residencia de Sarria protagonizan el encendido navideño

"Fainos moita ilusión". Con estas palabras resumía el miércoles un grupo de once mayores de la residencia Nosa Señora do Carme de Sarria la oportunidad que tuvieron de protagonizar el encendido simbólico del alumbrado navideño.

A media tarde, un autobús fletado por el Concello y escoltado por la Policía Local y Protección Civil, los recogió en la residencia para llevarlos por distintos lugares de la villa adornados con luces. Acompañados del alcalde, una trabajadora del geriátrico y los concejales Félix Seijas, Geni Valcárcel y Reyes Abella, los mayores pasaron por Matías López, Benigno Quiroga, Castelao, Rúa da Liberdade, Malecón, Gran Vía, e Insuas para finalizar en la Praza da Vila.

Allí, personal del Concello había apagado el gran árbol de luces que ilumina este céntrico espacio, dejando en sus manos el "privilegio" del encendido. "Por suposto que nos fai moita ilusión", decía José, y refrendaba Clarita: "A mí me parece estupendo y estoy feliz de salir". "Viñemos ver as luces, que nos gustaron moito. A min as que máis me gustaron son as que están nas árbores", opinaba Lola, que estaba junto a su marido, ambos usuarios del centro.

"A min faime ilusión todo, como vexa encendido xa me é suficiente", añadía Sagrario, ante la atenta mirada de Emilio, otro de los participantes en la excursión, que finalizó con una chocolatada en el hotel Roma después de que el resto de usuarios de la residencia disfrutase de ella en el centro.

El regidor, Claudio Garrido, felicitó la Navidad a todos ellos en nombre del Concello y de la junta rectora del geriátrico e incluso se arrancó con un villancico.

Los mayores aprovecharon la ruta en autobús con los representantes políticos para hacerles algunas peticiones, tales como un banco en las cercanías de la residencia, más salidas o sintonizar mejor la TVG, según desveló Félix Seijas. El concejal, y nuevo responsable político de la residencia, agradeció la propuesta a Sonia, y señaló que el objetivo de este encedido navideño tan especial fue hacer disfrutar a los mayores, "integralos no pobo, que levaban moito tempo sen saír". "Pasárono mal e merecen volver desfrutar de estar coa xente e nós con eles", dijo.