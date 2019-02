Los mayores del Breogáns denuncian que llevan cuatro días sin calefacción

Los usuarios del centro de mayores Breogáns de Sarria denunciaron ayer que llevan «catro días» sin calefacción, por lo que reclamaron que se dé una solución a la problemática. Desde el Ayuntamiento, responsable de las instalaciones, señalaron que no tenían constancia de este hecho y que lo subsanarán.

Ante la falta de calefacción los vecinos que acuden al centro deben hacer uso de pequeñas estufas eléctricas. «Temos que poñelas porque mórrese co frío. Polo menos quítannos o frío dos pés», afirman unos usuarios. Estos aseguran que si no dispusieran de los calentadores no acudirían al centro, donde los sarrianos juegan a las cartas, leen el periódico y charlan con sus vecinos.

En las instalaciones, ubicadas en la Rúa Mestre Piquero, pueden llegar a reunirse en ocasiones «corenta e tantas persoas», apunta una vecina. «Son seis ou sete mesas», añade. Sin embargo, durante estos días afirman que acuden menos usuarios «como fai frío por non ter a calefacción e ao facer bo tempo fóra».

Según explican, la problemática lleva también a que estén un menor tiempo en las instalaciones. «Temos que deixar de ir. Imos un cacho e largamos. Estás unha hora e nada máis polo frío. Polo menos estes días hai sol senón non se pararía», manifiestan los usuarios, quienes también se quejan de «falta de limpeza».

En inviernos anteriores ya sufrieron algunos problemas con la calefacción, aunque este año no los habían tenido hasta ahora, indican. Los usuarios piden una solución y amenazan con concentrarse ante el consistorio en el caso de que no se subsane. «Queremos que dean servizo de calefacción, non pedimos moito», manifiestan estos sarrianos.