Mato: "Sempre levei a 'raxatabla' que se queres un millón tes que pedir tres"

José Manuel Mato, rexedor de Paradela durante case 45 anos, compareceu este venres no Concello para presidir o seu último pleno como alcalde. "É un momento emotivo para min e cústame manter en contacto o corazón e a cabeza", confesaba antes de dar conta da súa renuncia ao cargo para pasar a formar parte como número cinco da lista do PP ao Parlamento galego. Na súa despedida, proclamou o seu amor por Paradela e ofreceu traballo na nova etapa, que afronta "coa mesma ilusión que cando tiña 24 anos", dixo. Ese entusiasmo "non me fallou nunca nin me vai fallar. Porque cando me falle, si que plego", declarou.

Portando a medalla de ouro de Paradela, que recibiu de mans de Alfonso Rueda durante os actos do bicentenario do Concello, José Manuel Mato entrou á unha da tarde no salón de plenos, o mesmo no que colga das paredes un retrato seu dende 1979. Alí o esperaban veciños e amigos, así os membros do grupo provincial do PP, que quixeron acompañalo no momento de deixar atrás toda unha vida de municipalismo.

No seu discurso, repasou a súa longa traxectoria pública, que comezou coa chegada como traballador á cámara agraria e a primera vez que se presentou a alcalde por UCD. "Nunca ninguén en moitos anos me chamou alcalde. Chamábanme Manolito", lembrou.

Unha das primeras leccións que aprendeu en política foi da man de Antonio Rosón Pérez, ao que acudiu na procura de fondos para o Concello e quen lle dixo: "Neno, se queres un millón, tes que pedir tres". Un consello que "levei a raxatabla o resto da vida".

Falou tamén das xestións con Adolfo Suárez e Calvo Sotelo para conseguir a agrupación escolar de nenos, noticia recibida con pólvora, e da creación da asemblea de alcaldes do Camiño no 1981, lembrando ao xornalista Víctor López Villarabid pola súa contribución á promoción da ruta xacobea.

Na súa intervención, bromeou sobre a súa talla de "campión provincial de voleibol" e insistiu no apego a Paradela. "Nacín, crieime e vivín aquí e, se Deus me deixa, marcharei de aquí cando me toque", afirmou, ao tempo que tivo unha mención especial para os maiores, "xente que nunca fallaba e que se entregaba en todo".

"Son moitos anos aquí e creo que o fixemos ben. Os veciños así o veñen agradecendo e esperamos seguilo facendo ben con este agasallo que o PP lle fai ao pobo de Paradela dándolle representación de relevancia ao seu alcalde no futuro Parlamento galego", engadiu.

Dende o grupo socialista, o seu voceiro, Iván Castro, desexoulle "sorte e acerto" nas novas etapas. Agradeceu tamén o labor do xa exalcalde "por todos estos anos que sen dúbida foron claves na historia do municipio" e amosouse seguro de que "seguirá tendo Paradela en mente".

Tomará o relevo de Mato a concelleira Montserrat Mulet nun pleno que se celebrará a vindeira semana, en data por decidir. "A nova alcaldesa está curtida en mil batallas e non hai ningún problema", garantiu o alcalde saínte, quen seguirá como concelleiro para "botar unha man naquilo que teña a ben encomendarme".