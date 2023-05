Un ‘match ball’ en A Ribela

Noventa minutos de ilusión y transistores para que la Sarriana pueda descorchar un champán que lleva tiempo en la hielera. Un partido, el de este domingo (18.00 horas) en A Ribela, que puede valer un ascenso a Tercera RFEF que el equipo de Sarria lleva demasiado tiempo esperando. Enfrente estará un rival provincial, el Residencia de Lugo, al que se debe ganar y esperar otros resultados para poder dar inicio a la fiesta.

Debe sumar los tres puntos el conjunto que dirige Brais Prados para optar al ascenso. Pero junto al triunfo obligado en la penúltima jornada debe darse uno de dos supuestos: una derrota del Betanzos —segundo a un punto de los de Sarria— en su casa ante el Galicia Mugardos, o un empate entre el tercero, el Boiro, y el cuarto, el Noia, que juegan entre ellos en casa de este último.

"O mais importante é facer nós un bo partido, facer ben as cousas, non relaxarnos e que nos poidan os nervios. Ao final isto é fútbol e temos que tentar de desfrutar todo o que poidamos. No partido tentaremos de que non se filtre moita información e cando remate xa miraremos o resto de resultados", observa el técnico del conjunto de Sarria, Brais Prados.

En caso de que no haya ascenso, un triunfo permitiría a la Sarriana seguir dependiendo de sí misma en la última jornada ante el Galicia Mugardos a domicilio. "O noso partido é o mais importante. Seguimos a depender de nós mesmos, temos esa vantaxe de non depender do que fagan os demais. Se nós gañamos e perde o Betanzos e empatan o Noia e o Boiro xa sería matemático o ascenso, o que sería xenial. Pero nós estamos só concentrados en facer un bo partido, competir ben, gañar e, se nos acompañan os demais resultados ben, senón agardar unha xornada mais", observó Prados.

El técnico espera un rival duro en el Residencia, pese a que no se juega nada. "O Residencia fixo un ano excepcional. É un equipo que intenta ter pelota e manter ataques organizados, un estilo parecido ao noso, polo que penso que será un partido moi disputado. Eles tentarán quitarnos a pelota e nós que non o fagan e buscar as nosas vantaxes. Se somos capaces de levar o ritmo do partido, chegar á súa área e estar en zona de finalización moito tempo teremos opcións de gañar. Ademais, temos que estar concentrados a nivel defensivo, nas transicións posteriores aos balóns parados, que non nos collan e xeren ocasións".

"Sempre dixen que estes partidos teñen dobre filo. Estes equipos é verdade que non se xogan nada porque están salvados, pero esto tamén lles da moita relaxación e liberdade porque xogan sen presión ningunha. A todo o mundo lle gusta competir e gañar e por iso penso que eles non van vir de paseo a Sarria", concluyó Prados sobre su próximo rival.

Prados aseguró que los ascensos son "moi compricados" en cualquier "categoría", incluida una Preferente Norte con cuatro candidatos a jugar en Tercera RFEF la próxima campaña. "Ao final ascender é algo moi complicado en todas as categorías porque che esixe unha regularidade moi grande ao longo de todo o ano. Vese en todos os equipos que loitamos polo ascenso. Estamos os catro primeiros en case oitenta puntos, iso quere dicir que perdimos moi poucos partidos e que levamos nove meses facendo as cousas ben", dijo Prados.

"Todos queremos que chegue o domingo xa. A tempada faise longa, son moitos adestramentos e moitas xornadas e agora chega o bonito, cando te xogas todo, cando hai eses nervios previos á competición. Adestrouse moi ben toda a semana, con ledicia e espírito positivo".

Llamamiento a la afición. Brais Prados espera una Ribela llena ante el Residencia. "Nestes partidos tan importantes precisamos do apoio de toda a nosa xente. Ese ánimo é bo para os xogadores, porque teñen mais confianza e tranquilidade. Agardo que nos alenten moito o domingo e que vaiamos todos cara a mesma dirección", declaró.