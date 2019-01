El matadero de Sarria aplica nuevas normas a partir del 27 por motivos sanitarios

El matadero de Sarria pondrá en marcha unas nuevas normas de uso a partir del día 27 para cumplir con los requerimientos de la Consellería de Sanidade y el plan de bienestar animal, entre las cuales figura la obligación de solicitar cita previa para la matanza con 48 horas de antelación.

El nuevo reglamento se recoge en un bando de la alcaldía, en el cual se especifica que viene motivado por la obligación de tener un operario encargado de la recepción de los animales para supervisar que la descarga se realiza correctamente por parte del proveedor, recoger la documentación y registrar la fecha y hora de llegada.

Las nuevas medidas se deben también al requerimiento de Sanidade "no cal se aprecian deficiencias na estabulación nas cuadras polo hacinamento do porcino".

De este modo, señala el bando, a partir del próximo domingo, la recepción de animales en las cuadras se hará por las tardes de 16.00 a 22.00 horas de lunes a jueves, y de 20.00 a 22.00 horas los domingos. Por las mañanas, el horario de lunes a viernes será hasta las 8.00 para porcino, 9.00 para bovino y 10.00 para ovino y caprino. Si se trata de domingo, deberán ser recepcionados de 11.00 a 13.00. La llegada será supervisada siempre por personal del matadero, de modo que "aqueles animais que non sexan rexistrados por dito persoal non serán sacrificados sendo responsabilidade do proveedor".

La petición de cita 48 horas antes resultará "imprescindible" y se concederá hasta completar la capacidad máxima de sacrificio, que es de 80 cerdos, 16 terneros y 48 reses de caprino/ovino. La normativa establece también en noviembre, diciembre y enero unos días de matanza de porcino para profesionales (lunes y miércoles) y particulares (jueves y viernes).