O Máster de Futbolín bate récord con case 250 parellas

Unhas 250 parellas anotáronse esta fin de semana en Sarria na undécima edición do Máster de Futbolín, que este ano bate récord de participación, segundo informa a organización. O evento celébrase no pavillón dos institutos, onde se citan xogadores de toda Galicia e doutros puntos de España como Sevilla, Valladolid, Zaragoza ou Cantabria, os cales optan a premios por un importe total que ronda os 7.000 euros, explica o presidente de la asociación Sarria Futbolín, Jonathan López, quen agradece a colaboración de Concello, Xunta e empresas patrocinadoras.

Segundo destaca, a participación incrementouse este ano, de xeito que este sábado foron 131 as parellas inscritas na modalidade de movemento fonte ás 107 da última edición. Hoxe disputaranse as categorías de parado e feminino, con 103 e 12 parellas, respectivamente, o que tamén supón un aumento con respecto ao pasado ano, aínda que como é habitual en varios casos as mesmas personas conforman distintas parellas.

O Máster de Futbolín comezou o pasado venres coa modalidade combinada, que congregou 112 xogadores, entre os cales venceron José María Iglesias de Sarria e Brian procedente de Palencia.

O futbolín é unha afección á alza na vila, onde son moitas as personas que se achegan ata o polideportivo a presenciar as partidas —tamén se gravan e se emiten nas redes sociales de Sarria Futbolín— así como a xogar. "Este ano temos uns 40 locais", apunta Jonathan López, quen destaca o «bo ambiente" que se vive na cita.

Entre os inscritos cóntanse os gañadores por partida dobre do pasado ano, Celes (veciño de Mos e repartidor de profesión) e Barciela (patrón de barco vigués), que se impuxeron nas dúas categorías. Ambos gardan un recuerdo especial do máster de Sarria, dado que Barciela logrou aquí a súa primeira victoria no 2012 e Celes fixo o propio o pasado año, un fito que, asegura, "non olvido na vida" e que supón un premio a adestramentos de case 15 horas semanais, calculan. Este ano compiten en parellas distintas nun torneo no que, segundo comentan, "falta algún top, pero hai moito nivel".