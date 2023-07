Más de 300 personas homenajearon a Diego López en su Paradela natal

No faltó la música ni la comida para homenajear un año más al portero Diego López, que acudió este domingo junto a su familia y amigos al mercado ganadero de Paradela para formar parte del ya tradicional convite vecinal organizado por la Peña Diego López, en el que vecinos y aficionados se acercan en cada edición para agradecer al guardameta su "enorme contribución" al mundo del deporte.

Más de 300 personas participaron en la cita paradelense, que en esta ocasión comenzó con una sesión vermú a cargo de la orquesta Arizona, seguida de la comida y posterior entrega de premios y sorteos, entre los que se encontraba parte de la equipación firmada por el portero.

El deportista e Hijo Predilecto de Paradela se mostró "moi agradecido de que tanta xente viñese hoxe ata aquí para demostrarme o seu apoio", afirmó el futbolista, que además añadió que "eu non estaría hoxe aquí de non ser polo apoio de moitos de vós".

Diego López expresó su deseo de seguir en activo en el mundo del fútbol, aunque señaló que de momento no está definido su futuro profesional. "Pase o que pase síntome moi orgulloso da miña traxectoria, porque deixo atrás moito traballo, esforzo e sacrificio", aseguró. "Grazas a Deus puiden cumprir o soño de formar parte da elite do fútbol profesional, e poucos teñen o privilexio de contar coa calor que hoxe me estades dando a min. Non pido máis", dijo emocionado el deportista.

Por su parte, el periodista deportivo Alfonso Pardo, que actuó de nuevo como presentador de la gala en homenaje a Diego López, se mostró convencido de que el futbolista continuará jugando, y, seguramente "adestrando outros equipos". "Es un orgullo para Galicia, Diego, poucos hai coma ti", dijo el periodista, que quiso dedicar un aplauso durante su intervención a José Luis Torrado, O Bruxo, fallecido el sábado. "Foi unha das figuras máis relevantes do panorama deportivo, e hoxe tamén o recordamos", afirmó Alfonso Pardo.

Gracias por "levar a Paradela polo mundo adiante"

Paco González, el presidente de la Peña Diego López Paradela, destacó especialmente "a calidade humana" del portero, y en nombre de toda la localidad quiso dar las gracias al futbolista por "levar a Paradela polo mundo adiante e por priorizar a túa xente antes de nada".

Ante las palabras de agradecimiento de sus amigos y vecinos, Diego López terminó su intervención diciendo que "nunca poderei pagar o amor que me dades, sempre levarei no corazón estas galas vaia onde vaia".

Tras la comida arrancaron los sorteos y la fiesta se extendió hasta la noche con un DJ y una verbena a cargo de la orquesta Arizona, que puso el broche final a un día muy emocionante para las más de 300 personas que quisieron arropar al portero otro año más.