En Marea presentará un recurso contra el parque eólico de la Serra do Oribio

El viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, ha anunciado este lunes que presentará un recurso administrativo contra el proyecto sectorial de incidencia supramunicipal del parque eólico de la Serra do Oribio, situado entre los municipios lucenses de Samos y Triacastela y en plena Red Natura 2000.

"La Xunta aprobó este proyecto, publicado el pasado 14 de agosto en el Diario Oficial de Galicia (DOG), para vestir el santo y legalizar unas obras que ya se estaban realizando ilegalmente y cuya suspensión cautelar ya habíamos solicitado", ha asegurado Sánchez en una rueda de prensa ofrecida en el Parlamento de Galicia. El viceportavoz parlamentario de En Marea ha denunciado que la tramitación de este proyecto "se ha hecho ocultando información de la forma más opaca posible para garantizar que la empresa vaya adelante con este parque", ubicado en la Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección de los Valores Naturales (ZEPVN) Ancares-Courel.

"Hubo colectivos ecologistas que pidieron hace ocho meses el expediente del proyecto, pero éste no les fue entregado hasta cinco antes de la resolución en agosto; esto es, la Consellería de Economía tuvo paralizada esta información, vital para saber si las modificaciones proyectadas por la empresa eran o no sustanciales", ha proseguido. Sánchez ha señalado que el análisis de este documento era "trascendental", ya que en él se hallaba "la diferencia entre implantar el parque y no poder hacerlo".

El diputado ha recordado que este parque se está construyendo en un espacio "en el que no se deberían construir eólicos" según la Ley de Aprovechamiento Eólico de Galicia y el propio Plan Director de Red Natura, "que dice expresamente que en sus espacios no se pueden implantar".

"La tramitación de este parque se hace de una forma absolutamente escandalosa, por opaca y porque la Administración se puso hace años a trabajar denodadamente para que saliese adelante", ha relatado Sánchez, quien apunta que este "escándalo" se remonta a 2005.

Según el relato del diputado, el Gobierno en funciones de Manuel Fraga Iribarne, tras haber perdido la mayoría en las elecciones autonómicas del 19 de junio, habría hecho una exposición pública del estudio de impacto ambiental hasta el día 11 de agosto y, un día después, "la declaración ya estaba formulada y se aprobó". "Esto es sólo un ejemplo de cómo estas empresas gozan siempre del favor del PP", ha concluido Sánchez, quien ha avanzado que hará "todo lo posible para que no se perpetre esta barbaridad", un parque eólico que es "una aberración que demuestra que el Gobierno de Feijóo, un criado de las multinacionales que condiciona todo a los intereses de estas empresas".