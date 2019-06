En Marea pide la paralización de unas obras en marcha en la sierra del Oribio

El grupo parlamentario de En Marea solicitó a la Xunta la paralización cautelar de unas obras que se están desarrollando en la sierra de Oribio. El asunto fue llevado al Parlamento gallego después de que el viceportavoz de esta formación, Antón Sánchez, registrara unas iniciativas.

Los trabajos se desarrollan en el término municipal de Samos, en el límite con el concello de Triacastela. En esta zona está prevista la construcción de un parque eólico y En Marea cree que se trata de obras para estas instalaciones.

El partido afirmó que la sierra de Oribio es un espacio natural protegido, incluido en la Rede Natura 2000, por lo que "estaría prohibido a construción de novos parques eólicos". Ante ello, dijo no entender que la Xunta de Galicia aprobara el proyecto de ejecución y declarara la utilidad pública de la instalación de una línea eléctrica denominada parque eólico Serra de Oribio-subestación Triacastela para dar servicio a las instalaciones. "Por qué autorizar unha liña de evacuación dun parque eólico que non se pode executar legalmente por estar situado en Rede Natura?", se preguntó Sánchez.

Este pidió la paralización cautelar de las obras que se están ejecutando "para evitar danos irreversibles mentres non se aclare a situación do expediente".

En Marea aseguró que estos trabajos "xa destruíron parcialmente o Camiño Real que percorre a cima do monte e que une Villafranca del Bierzo e Monforte e están a poñer en risco outros bens patrimoniais inventariados, como a mámoa de Fial ou as antigas Ventas da Braña, do Retorno ou o Portazgo do Oribio, segundo denuncian diversos colectivos en defensa do medio ambiente, coma Adega ou a Sociedade Galega de Ornitoloxía".

Los trámites para construir el parque eólico Serra de Oribio comenzaron hace ya años. La empresa promotora solicitó licencia municipal a Triacastela y este le requirió recientemente nueva documentación, que fue entregada el pasado jueves y está siendo analizada.