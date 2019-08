En Marea pide a paralización do parque eólico de Paradela por ser "un abuso sobre o rural"

O deputado do grupo parlamentario En Marea Antón Sánchez demandou este luns a través dunha proposición non de lei a paralización da construción de dous parques eólicos situados en Paradela e na Serra das Penas (Ourense) debido a tratarse de "un abuso máis sobre o rural". "O que ocorre coa construción dos parques eólicos de Paradela e Serra das Penas é un abuso máis sobre o rural galego dunha coalición de intereses entre unha multinacional e a Xunta de Galicia", indicou Sánchez, segundo recolle En Marea nun comunicado.

Para el, ambos os parques teñen "grande afección" sobre o Camiño de Santiago polo seu impacto paisaxístico e sobre a vida das persoas "pola proximidade de aeroxeradores de máis de 140 metros a vivendas", o que causará, ao seu xuízo, "graves trastornos cotiáns aos veciños por mor dos ruídos e efectos sombra". Tamén lamentou que se trata dunha zona "rica a nivel ambiental", onde habitan dúas especies en situación de "vulnerabilidade" como son a Tartaraña cincenta e a Gatafornela.

"HIPOCRISÍA" DA XUNTA. Antón Sánchez denunciou "a hipocrisía" da Xunta, porque "solicita que a Ribeira Sacra sexa declarada Patrimonio da Humanidade mentres autoriza proxectos que danan claramente á súa candidatura". "Como é norma, tamén a declaración de utilidade pública é unha burla ante o feito de que unha empresa multinacional italiana se faga de ouro a conta do noso territorio e do noso vento, deixando para a zona os impactos e faragullas económicas. Por que sistematicamente se lle concede a declaración de utilidade pública ao que é simplemente un negocio privado?", criticou Sánchez.

Por estes motivos, tamén insistiu na necesidade de cambiar o modelo de desenvolvemento eólico "cara a uns criterios máis sustentables, respectuosos co territorio e máis democrático", onde a xente do rural sexa "o obxectivo prioritario e non as multinacionais". "Estamos diante dunha zona na que existen potencialidades económicas como é unha incipiente demanda turística que se pode ver afectada por isto", sentenciou.