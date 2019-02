El concejal del Partido Popular en Sarria Manuel Sangil deja el partido después de 20 años de militancia y anuncia que encabezará una candidatura "independiente" para las municipales del 26 de mayo. Sangil ha precisado que, "tanto" su grupo de "colaboradores", como él mismo acordaron presentarse a las elecciones. Ha apuntado que en los "próximos días" se dará a conocer el nombre del nuevo partido.

El histórico concejal popular confiesa que "es una decisión muy meditada" justificada porque "no" están "de acuerdo con posturas que ha tomado el PP en Sarria". Al respecto, concreta que él ya estaba dado de "baja" en el partido, una baja "momentánea", ha matizado, aunque no se volvió a dar de alta en el PP.

Sin embargo, mantiene el acta de concejal, que quiere conservar con el fin de "respetar a los vecinos" que lo escogieron bajo las siglas del Partido Popular en 2015, aunque comprendería que fuera expulsado del grupo municipal, "al tomar la decisión de ir en otra lista", ha apostillado.

Sangil ha matizado que su salida no obedece a problemas con el presidente de los populares de Sarria y exalcalde, José Antonio García. "No tengo nada contra él", ha concluido. No obstante, ha razonado que "no" le parece "lógico" que en su día se le tachara de "precipitarse" al invocar la convocatoria de un congreso extraordinario del PP de Sarria, afeando que "tanto la dirección provincial como el partido en Sarria debieron de haber dado ese paso".

"ME HA COSTADO MUCHO". Además, Sangil ha esgrimido que "con la situación que hubo después de perder unas elecciones como se perdieron en 2015, teniendo mayoría absoluta el PP, se debió de dar el paso de hacer un congreso y no poner a dedo a un candidato (José Antonio García) y paralizar este congreso". "Se debe de respetar a la militancia y no esconderse de cara a lo que creo que va a ser una debacle del PP en las municipales en Sarria", ha abundado.

Manuel Sangil se afilió al PP en el año 1999, ocupando distintas áreas de responsabilidad en el Ayuntamiento bajo los gobiernos de José Antonio García, también fue el presidente de Nuevas Generaciones de la comarca de Sarria durante ocho años. "Es una decisión que me ha costado mucho", ha concluido.