Manuel Díaz, 'o médico dos pobres' represaliado, centra un documental

A historia de Manuel Díaz González, coñecido como O Pequeniño do Incio ou o médico dos pobres e asasinado por falanxistas en 1936, quedará recollida nun documental que pronto verá a luz, dirixido por Federico Rioboo e impulsado dende a asociación A Memoria é Náufraga.

O pasado luns, 11 de setembro, cumpríronse 87 anos da morte deste médico e político republicano, cuxo último refuxio antes de ser apresado foi nunha casa de Xullán, no concello de Bóveda. Nesa vivenda, que no seu día pertenceu ao farmacéutico e que hoxe é propiedade dos mestres de conservatorio Patricia Castro e Julio Costa, ten a súa sede a asociación promotora do documental, da que ambos forman parte xunto coa tamén profesora Lorena López.

Convencidos do "potencial que ten a arte como sanación e prevención" decidiron crear este colectivo e converter a vivenda de Xullán nun lugar dedicado ao "benestar e á cultura" e nunha Casa da Memoria que rescata a figura do Pequeniño, lembrado como médico altruísta e persoa "bondadosa".

O director.

Casualidades da vida, Patricia e Julio coincidiron nun encontro sobre cultura do rural co director Federico Rioboo, autor do documental Arredor da roda. De Cántigas da Terra a Miro Casabella, gañador o pasado ano do premio á mellor longametraxe de Galicia no City Blue Film Festival.

Rioboo pronto descubriu na historia do médico dos pobres unha "narrativa interesante" e apostou por embarcarse neste proxecto, tomando como base para o documental o libro "Siembra y memoria. Muerte y evocación de un médico republicano", escrito por José Luis Díaz, sobriño do Pequeniño, quen está xa preparando unha segunda edición ampliada.

Dende novembro do pasado ano, o director traballa nunha cinta que, segundo explica, conta a represalia que sufriu Manuel Díaz e, indirectamente, "as consecuencias que iso tivo na súa familia e as inxustizas dese tempo".

Patricia Castro, Xurxo Ayán e Julio Costa

Testemuña directa

Para iso, entrevistou descendentes do médico, veciños do Incio e testemuñas "do martirio" que sufriu, entre as que cobra especial importancia o relato de Manuel, un home de Laiosa de 95 anos de idade, por ser a única persoa viva que presenciou os feitos. Contaba só 8 anos cando a escuadra de Eirexalba paseou o Pequeniño por diante da súa casa. Seu avó tiña unha tenda e pedíronlle unha gasosa. Presentindo o que ía acontecer despois, ordenoulle ao neto que marchase para a parte de atrás da vivenda, pero o cativo subiu á galería, asomouse a unha pequena ventá e viu como levaban a vítima atada á cola dun cabalo.

Esa imaxe quedou fixada para sempre na memoria dun neno que, 87 anos despois, conserva unha gran lucidez. "Gravamos por ese mesmo "ventanuco"", comenta Rioboo, que se refire a este testemuño como "un tesouro".

Para contextualizar a historia, participan tamén no documental os profesores da USC Lourenzo Fernández Prieto e Antonio Míguez Macho, así como o arqueólogo e investigador Xurxo Ayán.

As aportacións de todos eles resultan moi valiosas. "É impresionante o que se aprende cando falan. Hai tanta xente interesante e que di cousas tan interesantes que dá para unha serie", afirma o director, para quen sería unha mágoa que se perdese este material. Por iso, o que ía ser un documental duns 20 minutos converterase nunha longametraxe que se achegará á hora e media e que posiblemente se complete cunha páxina web e outras pezas para exhibir na Casa da Memoria.

Manuel Díaz González

A cinta, para a que se puxo en marcha unha campaña de micromecenado, vese reforzada pola incorporación ao equipo técnico de dous recoñecidos profesionais como son o operador de cámara e director de fotografía Arián Quinteiro e o xefe de son Miguel Seixo. Xunto a eles participa tamén Alberto Vilas na banda sonora.

O documental atópase na edición final, de modo que estará listo o vindeiro mes. As deputacións de Lugo e da Coruña involucráronse no proxecto para facilitar os lugares nos que se exhibirá unha obra que é tamén "un acto de amor" en palabras de Patricia Castro e unha homenaxe "a unha persoa bondadosa", di Rioboo.