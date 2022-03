La mancomunidad impulsa con un plan turístico el Camino sostenible

La Mancomunidade de Municipios Galegos do Camiño Francés prepara un plan de sostenibilidad turística, que tiene como objetivos ayudar a desestacionalizar la ruta, dar a conocer otros recursos de los once ayuntamientos que conforman la entidad y hacer un Camino sostenible.

Este tipo de planes cuentan con una convocatoria de ayudas desde hace dos años y son confinanciados por las administraciones central, autonómica y local. El documento está en proceso de elaboración y, una vez finalizado, será enviado a la Xunta. Si esta le da el visto bueno, la propia entidad autonómica lo presentará, a continuación, ante el Gobierno central y la mancomunidad confía en que cuente con una ayuda.

El plan proyecta diversas actuaciones, como la creación de productos de realidad virtual, una guía digital o islas verdes en el Camino de Santiago. También pretende "apoiar" las economías de los municipios con campañas de marketing o de sensibilización de la ruta o de productos locales, según la Mancomunidade, que está en la actualidad presidida por el Ayuntamiento de Sarria.

Buscan, además, crear productos turísticos con los recursos existentes en estos concellos y fomentar otro tipo de turismo, como de experiencias. Quieren aprovechar la ruta jacobea para que conozcan otros recursos de los ayuntamientos, que pretenden promocionar a través de campañas de productos locales, como sus bienes patrimoniales y su gastronomía. El documento, aclaran, no es un plan de obras, sino un plan de turismo sostenible.

El Camino es el principal dinamizador económico de los once municipios y su importancia es tal que la entidad calcula que sobre el "90%" de la población de la Mancomunidad vive del sector turístico, pues entre los negocios incluyen la hostelería y el comercio.

Recientemente la entidad también acordó optar a los fondos Next Generation. En la última asamblea, celebrada el pasado febrero, tomaron esta decisión, así como mantener otras reuniones de trabajo para ver el proyecto que presentarán con el objetivo de que redunde en la promoción del Camino Francés.

Convocados los negocios a una reunión el lunes

La mancomunidad dará a conocer el documento en una reunión que se celebrará el próximo lunes, a las 17.00 horas, en el salón de actos de la casa de la cultura de Sarria y están convocados los titulares y/o trabajadores de negocios del sector hostelero, comercial y primario, tal y como anunció el Ayuntamiento sarriano.



Para preparar el plan de sostenibilidad turística la Mancomunidade de Municipios Galegos do Camiño Francés llevó a cabo un estudio de las necesidades que perciben en los once ayuntamientos que la conforman (Pedrafita do Cebreiro, Triacastela, Samos, Sarria, Paradela, Portomarín, Monterroso, Palas de Rei, Melide, Arzúa y O Pino). Ahora les gustaría conocer qué opinan los propietarios y trabajadores de negocios sobre las medidas planteadas en el documento.



Se trata, apuntan desde la entidad, de un plan turístico en el que buscan una colaboración público-privada, por lo que el colectivo anima a los vecinos a participar en el encuentro del próximo lunes.