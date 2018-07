La maleza que invade el canal del Muíño do Toleiro genera protestas vecinales

Un grupo de vecinos de la Rúa Toleiro de Sarria denunció que la maleza invade el canal del molino y la presencia de ratas, que ya provocaron desperfectos en un vehículo, afirmó.

La comunidad de propietarios de garaje del edificio Toleiro aseguró que los roedores procedentes de la zona del canal entraron en sus instalaciones y dañaron los cables eléctrico de un turismo, cuyo arreglo supuso un coste de "600 euros". A raíz de estos desperfectos colocaron una protección en la puerta de entrada para evitar que accedan los roedores. "O propietario do coche viu saír á rata. Son grandes. Se estivera limpio o canal no as habería", afirmaron los denunciantes.

El canal parece un "prado" y se encuentra junto a un paseo, por lo que temen que alguien pueda caer. Reclamaron que el Ayuntamiento, el Xacobeo o la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) retiren la maleza de esta canalización del Muíño do Toleiro. "Quen sexa pero que o limpen. Antes o facía o Concello, senón que pida permiso", señalaron.

El canal se encuentra en este estado desde hace tiempo. Ya el pasado año los vecinos de la zona reclamaron que las administraciones tomaran medidas y procedieran a retirar la vegetación, sin que se hiciera nada.

ARCO. La maleza también cubre por completo un arco de la construcción. "Dá vergoña. Que corten as silveiras porque non se ve nin o muíño", se quejaron los vecinos, quienes aseguraron que a causa de la maleza también se concentran en la zona mosquitos.

El molino se ubica junto al centro de salud y es un lugar muy transitado por vecinos y visitantes, dando una mala imagen. "Pasan centos de peregrinos, páranse a mirar o muíño e ven isto", lamentaron los residentes.

También denunciaron que la hierba que los operarios cortan se acumula junto a la construcción, la cual está completamente abandonada y en mal estado.