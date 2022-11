A Maleta Viaxeira chega a Sarria para a prevención da violencia de xénero

A Maleta Viaxeira contra a Violencia de Xénero, unha iniciativa da Subdelegación do Goberno de Lugo, chegou onte a Sarria, onde permanecerá durante un mes con recursos para a prevención e sensibilización contra esta lacra que experimentou un crecemento nos últimos anos.

Así, no 2020 contabilizáronse 16 denuncias por violencia machista no concello de Sarria, que subiron ata 20 o pasado ano. Nestes momentos, o sistema Vioxén, de seguemento integral da violencia de xénero, ten activos 25 casos no municipio, segundo os datos da Subdelegación do Goberno.

A Maleta Viaxeira vén cargada con doce libros que promoven a igualdade, con temáticas relacionadas co feminismo, o empoderamento ou a autoestima, fomentando un pensamento crítico ante estereotipos e roles de xénero.

"Son textos que axudan a concienciar e sensibilizar en igualdade para que a sociedade no seu conxunto comprenda que a violencia de xénero debe ser erradicada das nosas rúas, dos nosos pobos e das nosas cidades", sinalou a subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, quen onte presentou no salón de plenos esta iniciativa.

Sarria convértese así no segundo concello da provincia, despois de Viveiro, en recibir a Maleta Viaxeira, con libros infantís, xuvenís e para público adulto, con títulos como A historia dos bonobos con lentes, de Adela Turín; Yo voy conmigo, de Raquel Díaz; Los hombres me explican cosas, de Rebecca Solnit; Mentiras para ser una mujer de verdad. Manual para principiantes, de Rocío Salazar; A mí no me iba a pasar, de Laura Freixas; Invisibles: relatos del maltrato, de Montse Fajardo; ou Si es amor, no duele, da autoría de Pamela Palenciano e Iván Larreynaga, entre outros.

A maleta inclúe tamén un diario no que as persoas que participen no proxecto poden compartir as súas reflexións sobre as lecturas. Ademais, está aberta a incorporar obras escritas ou protagonizadas por mulleres sarriás para darlle visibilidade ao seu labor.

A subdelegada destacou o "deber" das institucións públicas de loitar contra calquera tipo de violencia dirixida ás mulleres. "E temos que facelo xuntas, sumando esforzos e traballando da man, para ofrecerlles ás vítimas unha resposta rápida e eficaz", dixo.

Educación

Rodríguez estivo acompañada da xefa da unidade de violencia de xénero da Subdelegación, María Luisa Castro; o alcalde de Sarria, Claudio Garrido; e a concelleira de muller e igualdade, Geni Valcárcel. O rexedor subliñou a importancia de "educar" a nenos e nenas como medida de prevención e o "esforzo" que nesa liña están a facer os centros sarriaos e os consellos escolares.

Pola súa banda, Geni Valcárcel lembrou que o Concello dedicou máis de 8.000 euros do Pacto de Estado contra a violencia de xénero á compra de 256 libros sobre igualdade para repartir entre os sete centros de ensino do municipio e a biblioteca. "Todo o que se faga é pouco porque as cifras estano demostrando", sinalou.