Malestar en Triacastela por un corte de luz que se produjo en horas punta

Un corte de luz de unas tres horas de duración ocurrido en la mañana de este jueves en el casco urbano de Triacastela provocó malestar, dado que se produjo en un período de mucha actividad (entre las 11.00 y las 14.00) y en jueves, uno de los dos días de la semana en los que abre la oficina bancaria, lo que aumenta la afluencia de personas que se desplazan a la villa para realizar sus gestiones.

Desde el Concello denunciaron que esta interrupción del suministro eléctrico no fue comunicada con antelación, por lo que lamentaron esta "falta de coordinación". La alcaldesa, Olga Iglesias, reclamó a la empresa Naturgy que no vuelva a actuar de este modo y que informe previamente de los cortes. En caso de ser programados y no deberse a una avería, demandó que se realicen en aquellos días y horas en los que causen las menores molestias posibles, dado que las jornadas de apertura del banco son muchos los vecinos que aprovechan para hacer otros recados en Triacastela, lo que tiene una mayor incidencia en la villa.

El malestar por la interrupción del servicio eléctrico también era patente en los establecimientos afectados. En un supermercado dijeron que acabaron por cerrar la puerta al no poder atender a los clientes en una de las horas de mayor actividad, y opinaron que podrían haberse adoptado medidas para minimizar los perjuicios causados como la instalación de un grupo electrógeno.

En la farmacia señalaron que tampoco pudieron despachar recetas. Negocios de hostelería, centro de salud, oficina bancaria y consistorio fueron otros de los servicios que no pudieron funcionar con normalidad durante las tres horas que duró el corte.

Desde Naturgy explicaron que el corte tuvo una duración de 167 minutos y afectó a un centenar de clientes. Según señalaron, se debió a trabajos de conexión del servicio a un hotel, lo que obliga a interrumpir el suministro por seguridad de los operarios durante estas labores. Aseguraron también que el corte fue anunciado el martes con la colocación de carteles en las zonas afectadas. La empresa, que se pondrá en contacto con el Concello, lamentó las molestias.