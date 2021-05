Malestar en el municipio de Samos por el cierre de su única entidad bancaria

El concello de Samos perdió su única entidad bancaria después de que la pasada semana cerrara sus puertas la oficina que el Santander tenía en la Avenida de Compostela, lo que provoca malestar entre los vecinos.

El municipio también se quedó sin cajero automático, aunque el Ayuntamiento solicitó uno y le fue aprobado en virtud a un convenio entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para llevar estos dispositivos a concellos que no tienen entidad bancaria. Este se instalará en el consistorio. Además, Correos anunció hace unos días que colocará otro.

Una hostelera se queja de que se hable de "fomentar o rural", mientras que se le deja "sin servizos". La pérdida de la oficina afecta, sobre todo, a los vecinos de edad avanzada, añade el propietario de otro bar.

La dueña de un supermercado se pregunta si "os do rural somos tan pouca cousa que non merecemos aviso, para comunicar as comisións ben listos que andaban". La decisión de cerrar oficinas como la de Samos se toman "detrás de boas mesas de despacho, despois de visitas en bos coches e esperando unhas boas pensións de xubilación, todo isto gracias tamén aos do rural, aínda que sexamos insignificantes", opina la samonense. Esta considera que el cierre de la entidad "afecta moito" al municipio, pues ahora tendrán que ir a Sarria o cambiar de banco y acudir a Triacastela. En su establecimiento, apunta, no dispone de TPV para cobrar con tarjeta, pero deberá instalarla para facilitar así los pagos.

Los vecinos critican que no se les avisara del cierre y únicamente se colocara un cartel anunciando que se les atenderá en las instalaciones de Sarria.

Por su parte, la portavoz del BNG en Samos, Chus López, denuncia "o grave prexuízo" que el cierre de la entidad supone para Samos, "unha mostra máis do abandono e desmantelamento do medio rural e que deixa completamente desatendidos a veciños e comerciantes do concello".

La nacionalista anuncia que pedirá en el próximo pleno municipal que se eleve una queja formal a la Conselllería de Economía y al Instituto Galego de Consumo e da Competencia "para defender os intereses dos veciños e frear esta decisión" del Santander.

El alcalde, Julio Gallego, considera que desde los gobiernos Central y de la Xunta deberían "tomar medidas cos bancos" para que no dejen de prestar servicios en el rural. Acusó a estas dos administraciones de "pasividade", pues "de palabra falan de apoiar o rural e despois fan todo o revés".

A pesar de que se instalen cajeros automáticos, las personas de edad avanzada "non se entenden, prefiren o trato persoal", opina. Además, ahora, que empiezan a transitar peregrinos por el Camino Francés, se deja a estos sin servicio al no haber todavía cajeros en el municipio, lamenta.