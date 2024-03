Malestar entre los feriantes de Sarria ante el cobro por metro cuadrado

Los vendedores ambulantes que acuden a la feria de Sarria los días 6, 20 y 27 de cada mes preparan medidas de protesta, como la presentación de un escrito conjunto, tras comunicarles el Concello que a partir de ahora se les cobrará por cada puesto en función del metro cuadrado y no lineal, tal y como vienen pagando desde hace más de dos décadas.

Según explican, este cambio haría "inviable" la continuidad de su actividad, dado que multiplicaría los costes. Por ejemplo, en el caso de una parada de diez metros pasaría de pagar 12 euros por feria a tener que abonar 72. Al tratarse de una tasa trimestral, la subida sería de 108 euros a 648, tomando como referencia el precio actual, que es de 1,20 euros por metro.

La ordenanza que regula la instalación de estos puestos en el campo de la feria entró en vigor en el año 2002 y, curiosamente, en su redacción establecía ya el cobro por metro cuadrado. Según el Concello, se trata de un error de transcripción que nadie advirtió en su día, de modo que durante los últimos 22 años se vino aplicando el criterio del metro lineal porque esa era la intención en el momento de redactar la norma.

En los últimos meses, con la llegada de una nueva tesorera y a raíz del agujero económico detectado en el matadero, se revisaron otras tasas y se comprobó que la ordenanza de la feria fijaba el cobro por metro cuadrado pero se venía aplicando el metro lineal.

El alcalde de Sarria, Claudio Garrido, firmó un decreto el 20 de octubre del pasado año por el cual determinaba que se siguiera cobrando en base al criterio de siempre por tratarse de un error en la ordenanza y a la espera de modificarse esta normativa fiscal.

Tanto la "incorrecta" aplicación de la tasa como el decreto firmado por el regidor acabaron en el Tribunal de Cuentas por una reciente denuncia de la interventora municipal, según la cual, debe ser derogado por dictarse sin acreditar las circunstancias en las que se basa y sin que conste que se diera cuenta inmediata al pleno.

Modificación. El gobierno planteó entonces una modificación formal en la ordenanza de la feria para corregir el error, dejar constancia del cobro por metro lineal y, al mismo tiempo, actualizar las tasas, que databan de 2002.

Según esta propuesta, los puestos de venta ambulante en el recinto ferial pagarían por metro lineal y día 1,3524 euros (ahora eran 1,20) mientras que los restaurantes lo harán por metro cuadrado (2,3536 euros), lo mismo que las barracas (0,8826 euros).

Este cambio fue tratado en el pleno ordinario del pasado mes y no salió adelante porque votaron en contra PP y PSOE, argumentando que la modificación supondría una importante subida en las tarifas que abonan las pulperías.

Al no prosperar en el pleno la nueva ordenanza, el alcalde asegura verse obligado a revocar el decreto del mes de octubre para adaptar el cobro a lo que marca textualmente la normativa de 2002, situación de la cual dio cuenta este miércoles a los responsables de los puestos ambulantes.

"Nos quieren crujir". La noticia fue recibida como un jarro de agua fría. "¿Quién puede pagar esas cantidades? Lo que quieren hacer no es normal. La feria no nos da ni para gastos. Nos quieren crujir", denunciaba este miércoles un vendedor de lencería. "Está claro que a ordenanza foi mal feita e ten un erro, porque en todas as feiras pagamos por metro lineal ou non nos cobran", señalaba el responsable de otro puesto de ferretería, con más de 40 años de trayectoria. "Se acabaría la feria", decían.