Un "malentendido" demora la ampliación del horario de algunos locales hosteleros

SARRIA. La ampliación del horario de cierre de algunos locales de hostelería de Sarria con motivo de las fiestas de Navidad no se podrá hacer efectivo hasta dentro de unos días debido a un «malentendido» en el Concello.

El Ayuntamiento sarriano recibió dos peticiones para ampliar estos horarios, una de ellas por parte de la asociación Sarria Mola y otra de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo (Apehl). La primera de ellas fue informada favorablemente por el Concello, pero la segunda no llegó hasta la alcaldesa por un «malentendido», según explicó Pilar López, quien dijo que no supo de su existencia hasta ahora. «Tramitouse unha pensando que só había esa», aseguró.

La Apehl informó este viernes de la autorización, por parte de la jefatura territorial de la Consellería de Presidencia, para ampliar durante una hora el límite de cierre de los establecimientos asociados durante los días 21, 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de diciembre, así como 5 y 6 de enero, con la excepción de los concellos de Ribadeo y Sarria, «que non informaron favorablemente esta solicitude».

La regidora sarriana afirmó este viernes que no tuvo conocimiento de la petición de la Apehl para sus asociados de Sarria, la cual entró por registro pero «asignouse a secretaría» y no llegó a sus manos. Según indicó, el Concello la informará ahora a favor, aunque ya no llegará a tiempo para estos primeros días de fiestas navideñas.

Aún así consideró que serán pocos los locales afectados –la Apehl no precisó cuantos son en Sarria porque, según su versión, la mayoría de los pubs están incluidos en el colectivo Sarria Mola, que sí recibió el informe municipal favorable y, en consecuencia, la autorización de Presidencia.