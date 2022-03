El mal estado de pistas de la zona de Lóuzara genera protestas vecinales

Unos vecinos de la zona de Lóuzara, en el concello de Samos, denuncian el mal estado de pistas de los núcleos de Portela y Outonín de Abaixo. Aseguran que llevan años demandando su arreglo sin respuesta del Ayuntamiento, petición de la que se hizo eco el grupo municipal del PP.

Es el caso del vial de acceso a Outonín de Abaixo, donde tienen problemas desde hace "nove ou dez anos", afirman dos residentes, Elena y Javier. Según explican, entonces hubo unos desprendimientos, situación que se repitió hace "dous invernos". En esta última ocasión se produjeron dos derrumbes, "un na parte de arriba e a terra quedou no camiño, e outro por abaixo". Los propios vecinos, dicen, retiraron parte de los restos y colocaron un cordón con unas telas para llamar la atención de los conductores y evitar que pudieran caer por el terraplén.

Camino que une Portela con O Courel. PORTO

Posteriormente, añaden, el Concello quitó el resto de la tierra, "botou zahorra e puxo unha cinta". Tanto los vecinos como el PP consideran que esta no es la solución. El portavoz popular, José Fernández, cree que debería construir un muro de contención para impedir que haya nuevos derrumbes y colocar un quitamiedos. Los residentes señalan que hay "perigo" de nuevos desprendimientos. "Se chove moito pódese ir todo para abaixo", opinan estos vecinos, quienes se quejan de que ellos mismos tienen que tapar los baches por no hacerlo desde el Ayuntamiento.

"O camión de penso xa dixo que non pasa se chove e o do gasóleo tamén" ante el temor a que se produzcan nuevos derrumbes. Aseguran que llevan años reclamando el arreglo del vial sin que el Concello tome medidas.

RUEDAS PINCHADAS. Eso mismo indican los residentes de Portela, quienes demandan que repare la pista de acceso a este núcleo desde la carretera provincial LU-P-5601. "É unha vergoña. Levamos once anos así", manifiestan. Estos samonenses denuncian que, ante el mal estado del vial, se dañaron hasta "nove rodas" de turismos. "Eu rebentei a defensa, o coche deume abaixo nun "bache"", afirma José Manuel Núñez, una de las personas afectadas.

Los residentes en Portela aseguran que incluso se dirigieron al Valedor y al Defensor del Pueblo, que "requiriron que se arranxe".

Según señalan, el Concello reparó baches hace "dous ou tres anos, pero non todos". "Non é normal que lle botara cemento, tería que ser con aglomerado", opinan estos vecinos.

También demandan la mejora del camino que comunica Portela con el concello de Folgoso do Courel. Esta pista tiene una longitud de cuatro kilómetros, de los que uno discurre por Samos y los tres restantes por el municipio vecino. Era muy utilizada por los residentes en esta zona, pues les evitaba dar un rodeo de "20 e pico quilómetros" por otra carretera, apunta López de Portela. Según explica, los propios vecinos habían construido tajeas, pero "un tráiler rompeunas". "Estropeou o camiño a auga e non se dá pasado, está intransitable", lamentan los vecinos y el PP, el cual denuncia "o abandono do rural" en Samos.