El mal estado de las pistas en Vilar de Sarria provoca "indignación" vecinal

El estado de las pistas municipales en la parroquia de Vilar de Sarria ha colmado la paciencia de los vecinos, que expresaron su "indignación" por esta situación y reclamaron del Concello que tome medidas al respecto.

Sus más de 300 viviendas hacen de esta una de las parroquias con más habitantes de Sarria, situada a escasa distancia de la villa, lo que la convierte de hecho en una prolongación del casco urbano.

Pese a ello, las pistas que sirven de "vertebración" de este territorio y conexión con otras localidades presentan un estado deficiente, con el pavimento dañado y grandes baches que ya han provocado más de un susto, denuncian.

"Está todo fatal, hai pistas nas que no se anda", afirman los vecinos, quienes desconocen "como son as máquinas da Deputación e as do Concello" porque no se dejan ver por la zona. "Estamos moi indignados, porque ser é unha vergonza", dicen los afectados, quienes aseguran haberse dirigido en multitud de ocasiones al Concello –tanto el edil de medio rural como al de obras– sin obtener ninguna solución. "Rinse de nós porque nos dan largas", añaden.

Un recorrido por la parroquia confirma el deficiente estado de las pistas. Es el caso del vial que va desde Vigo de Sarria a Ferreiros pasando por O Castro dos Petos, con baches de gran profundidad, o la pista de O Teso, por donde "se vas despistado ou non coñeces podes quedar sen unha roda". También están "desfeitos" los caminos que conducen a Agra do Regueiro desde la carretera general o desde la Avenida de Becerreá, así como la pista de Barreiros, que fue "asfaltada só a metade".

Nós o que queremos é unha solución real. Tampouco fai falta unha autopista, pero si un pavimento en boas condicións

TRÁFICO. Y esto pese a que, según manifiestan, son viales que "teñen tráfico" por unir varias localidades y por dar servicio a explotaciones ganaderas y negocios como una fábrica de muebles, una vivienda de alquiler turístico o una empresa de hormigón. Además, algunos de ellos se encuentran próximos al Camino de Santiago.

"Está feito un desastre e hai unha deixadez porque con pouca cousa se podían arranxar", comentan los vecinos, quienes definen su reivindicación como "apolítica". "Nós o que queremos é unha solución real. Tampouco fai falta unha autopista, pero si un pavimento en boas condicións", indican, al tiempo que tachan de "insulto" la reparación en una ocasión "de unha soa fochanca".

Su malestar se hace más patente si miran a su alrededor y constantan que otras parroquias y otros concellos tienen las pistas en buen estado, lo que les hace sentirse "discriminados".

Los residentes en distintos núcleos de Vilar de Sarria anuncian que matendrán reuniones "periódicas" para hacer un seguimiento del estado de estos viales y para "continuar dando pasos" hasta lograr una solución al problema.

Consecuencias

Daños personales y en vehículos



Varios de los vecinos de Vilar de Sarria aseguran haber sufrido daños en sus vehículos, e incluso personales, debido al estado de las pistas en la parroquia. Es el caso de una joven, cuyo coche resultó con desperfectos en una rueda provocados por una piedra en uno de sus desplazamientos habituales por la zona.



Una caída

Otro vecino explica que su esposa, aficionada como otros residentes a salir a pasear por el entorno de VIlar de Sarria, torció un pie en uno de los baches de una pista, lo que se saldó con una rotura.