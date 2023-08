Máis de 50 poetas participan este ano no premio Fiz Vergara Vilariño

Baixo o nome do famoso escritor natural de Lóuzara Fiz Vergara Vilariño, un dos maiores referentes literarios da literatura galega, xurdiu hai 23 anos o premio de poesía Fiz Vergara Vilariño, un dos máis prestixiosos de toda Galicia. Tal e como explica María Casar, a presidenta da asociación cultural Ergueitas, que organiza o ditame en colaboración co Concello de Sarria, esta vixésimo terceira edición vén "con todo", xa que a organización conta con máis de 50 poemarios escritos en lingua galega.

O gañador do concurso, que levaraá un premio de 6.000 euros e a publicación da súa obra, coñecerase no mes de novembro

O xurado, formado por Eduardo Estévez, Marga Romero e Jesús Castro Yáñez, xa está a revisar as obras, que este ano foron enviadas ademais dende lugares como Madrid, Segovia ou Albacete. "Temos moito contacto cos centros galegos noutras comunidades, e mesmo en América do Sur, porque é importante manter os lazos cos nosos irmáns emigrados", di a presidenta da agrupación sarriá, que asegura que este certame é unha "moi boa oportunidade para reunir boa parte do talento literario galego de todas partes".

O premio, que contará cunha dotación de 6.000 euros e a publicación da obra do galardoado na editorial Espiral Maior, coñecerase no mes de novembro. "É necesario que o xurado teña tempo para ler os poemas, porque a profesionalidade é un dos valores que levamos por bandeira", afirma a sarriá, que asegura que o fin último do concurso é difundir a cultura galega e descentralizar a arte e a cultura das urbes.

"É moi fácil que na Coruña, en Vigo ou en Pontevedra manteñan unha actividade cultural activa, pero é complicado que unha vila pequena como Sarria o faga, e xa levamos 23 edicións", di Casar, que quere que o municipio sexa recordado co paso dos anos como un dos centros neurálxicos da cultura galega. "Detrás hai un gran traballo, calado e silencioso, que nos fixo chegar ata aquí".

Todo comezou no ano 2000, tres anos despois da morte de Fiz Vergara Vilariño, cando a directiva da asociación Ergueitas pensou que sería interesante crear un espazo que recollese a esencia do autor mentres facían unha recolecta dos poemarios locais. "Trátase da poesía feita fóra das urbes, nas marxes, por iso é tan importante", sostén a presidenta.

Antón Lopo foi o último gañador do concurso coa súa obra Terminalidade, na que trata dende a dureza dos coidados á nai anciá, ata todo tipo de relacións afectivas. "Os poetas que se presentan teñen un nivel moi elevado, e é un pracer para nós contar con todas estas historias", conclúe a sarriá.