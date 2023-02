El mago sarriano Roberto Lolo lleva sus trucos al programa de televisión 'Got Talent'

Risto Mejide, Edurne, Paula Echevarría y Dani Martínez son el jurado del programa de Telecinco Got Talent y pudieron disfrutar de magia con sello sarriano de la mano de Roberto Lolo.

El ilusionista mostró en el concurso algunos de los juegos que forman parte de su espectáculo, logrando tres síes, de Dani Martínez, Edurne y Paula Echevarría. Por su parte, Risto le dio un no. Su paso por el programa no se emitió en televisión, aunque Got Talent lo acaba de difundir a través de internet, logrando ya más de 100.000 visualizaciones.

El sarriano asegura que fue una experiencia "increíble" y a la que fue a divertirse y a divertir a la gente. Se animó a acudir por sus padres, quienes, al igual que él, son "muy fans" del concurso y le les hacía ilusión que se presentara. Por ello, para "sorprenderlos", decidió apuntarse. En enero de 2022 envió un vídeo de presentación, tras lo que en primavera pasó dos cástings. El pasado junio fue la grabación del programa.

En su audición no se olvidó de su tierra e hizo referencia a Sarria. Delante del jurado realizó unos juegos y bromeó con Risto Mejide. Dani Martínez, Edurne y Paula Echevarría lo definieron como un "buen número", mientras que Mejide le entregó la "chapa del mago".

Roberto Lolo quiso que en el programa se viera su esencia "al 100%". "Quería que se reflejara quién soy yo, creo que lo he conseguido", afirma el artista, quien no estuvo nervioso, sí "muy contento y emocionado".

El mago en el plató de 'Got Talent'. EP

El sarriano destaca el trato del equipo de Got Talent. "Tengo un recuerdo espectacular de todos, me trataron increíble. La gente me pregunta si Risto es borde, pero no, es muy majo", explica.

Su paso por el concurso fue especial para sus padres, quienes fueron "felices" de verlo en el programa, "no se lo esperaban", cuenta Roberto Lolo.

Este se encuentra inmerso en la presentación de su espectáculo Mira el coyote, para el que tiene "muchas" fechas cerradas y recibió, dice, más llamadas después de su paso por Got Talent. También prepara el Festival de Maxia Vila de Sarria, que vivirá en verano su decimoctava edición.