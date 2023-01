En su DNI pone José Manuel Fontal Vázquez, pero el común de los mortales lo conoce como Pepe do Roma por el hotel y el restaurante del mismo nombre, donde manejó con maestría la parrilla desde principios de los años 80 hasta el pasado día 31 de diciembre, cuando alcanzó la jubilación.

Si en Sarria es Pepe do Roma, en Becerreá se convierte —también "con moito orgullo"— en Pepe do Coruxo, en alusión a la vivienda de la parroquia de Tortes de donde es originaria esta familia de nada menos que siete hermanos.

Precisamente fueron sus padres, Vicente y Vicenta, curiosidades de la vida, quienes compraron en 1974 el hotel Roma, fundado en 1930 por Antonio Prado y que ya en sus inicios destacaba por las prestaciones avanzadas para su época, como calefacción y timbre en las habitaciones, además de lavabo con agua caliente y fría.

Según cuenta Pepe, su padre se dedicaba a la venta de ganado en las ferias, pero siempre mostró interés por la hostelería, llegando incluso a comprar unos terrenos y planificar un establecimiento junto a la N-6 entre Becerreá y As Nogais, proyecto al que renunció tras conocerse la previsión de hacer un túnel que dejaría el futuro local al margen de la carretera.

Hace hoy 49 años

Pero el destino le tenía reservada una nueva oportunidad. El día de Reyes de 1974, hace hoy 49 años, el padre de Pepe acudió a la feria de Sarria y, al pasar junto a la estación de tren, vio un cartel de se vende en el hotel Roma. Decidido, llamó al timbre y habló con el dueño. "Daquela o Roma eran palabras maiores", comenta Pepe, quien recuerda que en su casa de Becerreá la noticia de la venta del hotel fue recibida "como se se vende a Praza de España de Lugo".

No obstante, poco tardaron Vicente Fontal y su esposa, Vicenta Vázquez, en trasladarse a Sarria para conocer el interior del hotel. A los pocos días fueron el propietario y un sobrino suyo quienes se desplazaron hasta Becerreá y así quedó la venta formalizada.

Los nuevos dueños comenzaron una reforma, instalando la parrilla en su ubicación actual, donde abrieron al público el 12 de octubre de 1974, día en el que contaron con la presencia del experto Antonio Méndez, de la parrillada O Fogón de Cereixa (A Pobra do Brollón).

En los inicios eran su madre y dos hermanas quienes más se dedicaban al negocio, mientras Pepe y su padre continuaban en las ferias, pero el fallecimiento del progenitor, en 1978, marcó un punto de inflexión. Acabaron por dejar el ganado y, a principios de los 80, Pepe se incorporó a tiempo completo al hotel-restaurante, ocupándose de la parrilla y aprendiendo "sobre a marcha".

Pepe do Roma, en una imagen de 2010 en la parrilla. AEP

"A hostalería nunca me gustou, pero tes que ir adaptándote ás circunstancias", confiesa este profesional, que, no obstante, hace un balance positivo de sus más de cuatro décadas en el gremio. "Estou contento porque me permitiu adquirir cultura, coñecer moita xente e mesmo aprender a relacionarme porque eu era moi tímido. Ao final fun facendo unha clientela e teño moitos coñecidos e moitos amigos", valora.

Comensales

Entre sus fieles comensales se cuenta un comercial de León que desde 1979 no deja de sentarse a la mesa del Roma al menos una vez al mes. Pero son miles los que degustaron las carnes de su parrilla, desde personas anónimas y peregrinos hasta conocidos deportistas como Sergi Barjuán o Juanfran García, políticos como Alberto Núñez Feijóo, toreros como Francisco Rivera Ordóñez, periodistas como Carlos Herrera o personajes del papel couché como Íñigo Onieva, que comió allí hace unos días haciendo el Camino.

"Eu trato todas as persoas por igual, para min todos os clientes son importantes", afirma Pepe, quien atesora numerosas anécdotas. Una de ellas la protagoniza Jaime Lamo de Espinosa, quien estuvo en el restaurante siendo ministro de Agricultura, coincidiendo con la inauguración del mercado ganadero de Sarria. "Veume saudar á grella. Eu teño o costume de apertar cando me dan a man e con el fixen o mesmo, ata que vin que cambiaba de cor e parei", rememora entre risas.

Parte del anecdotario proviene de su tenacidad para persuadir al cliente de las bondades de la carne poco hecha, convencido de que solo la toman muy pasada aquellos que "comen coa vista e non co gusto". "Coñezo moita xente que cambiou á carne pouco feita a base de facerlla probar. Convencín a moitos", afirma, aunque siempre "hai algún que se resiste".

En su despedida de la vida laboral, Pepe do Roma ofrece algunas claves para servir una carne sabrosa: "A primeira cousa é ter boa materia prima, despois ter boa grella e procurar non estragar a materia. Ese é o gran segredo".

Ahora se propone visitar ferias dada su afición al ganado, en una vuelta a los orígenes para cerrar el círculo. Seguirá entre brasas, pero solo en su casa, donde familiares y amigos tendrán el privilegio de continuar disfrutando del buen hacer de un rey de la parrilla.

La familia sigue con el negocio sin cerrarse a la venta

Tanto el hotel Roma como el restaurante continúan en marcha con Vicente Fontal, otro de los hermanos con larga experiencia en el sector, como gerente. No obstante, "se nun momento dado aparece unha venda tampouco estamos pechados", explica Pepe, quien señala que ya hubo un par de empresas interesadas pero "sen chegar a profundar".

El hotel, con 24 habitaciones, tuvo la primera gran reforma en 1998 y hace poco renovó varias partes, como la cafetería y la recepción, además de ampliarse con zona de terraza.