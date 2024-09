Macheta vuela libre por Sarria

Macheta, el fanzine de Sarria "que sae cando lle peta" se va haciendo un hueco cada vez mayor en el ambiente cultural del municipio. Este miércoles la asociación que lo edita, Huhú, recordaba a sus lectores un punto donde conseguir alguno de los "contados exemplares aínda dispoñibles", ya que, señala el tesorero de la asociación, Rubén Santiago, de la tirada inicial de 300 copias —la mayor en la historia de la revista—, tan solo quedan unas 75. De hecho, ya están pensando en la reedición del número ocho, que incluirá algunas ampliaciones del original.

Santiago asegura que es un fanzine muy clásico, "de formato cuidado pero humilde". Sus páginas están cargadas de eclecticismo, irreverencia, humor y pensamiento crítico, y carecen de línea editorial o de cualquier tipo de censura, lo que permite que Macheta sea un espacio de amplia libertad no solo para sus colaboradores, sino también para sus lectores.

Estas ideas pululan por las páginas en diversos formatos (poesía, fotografía, ilustración, cómic...) y salen de las mentes de distintos colaboradores, independientemente de si son amateurs o profesionales en sus respectivas áreas. Tampoco importa si colaboran con nombre y apellidos o no, ya que "estamos completamente abertos ao uso do anonimato ou dos pseudónimos", tal y como señala Rubén.

Otra de las señas de identidad de la publicación es su coste: cero euros. Se edita con los propios fondos de la asociación Huhú, aunque en su presentación los asistentes pudieron colaborar "coa voluntá". "Se queren colaborar economicamente son benvidos, pero se alguén non ten os recursos para adquirila pode levala de forma gratuíta".

Una de las novedades de Macheta ocho fueron los cromos dedicados a cada uno de los colaboradores que acompañaban a la revista. En la próxima tirada se incluirán nuevas caras con algunos de los participantes de las primeras ediciones. La idea es conseguir llenar un álbum.

El siguiente número, el nueve, aun no tiene fecha de publicación, y a pesar de no abrir todavía la convocatoria de colaboraciones, ya están recibiendo material. Santiago advierte: "non sei cantas páxinas terá, pero váisenos saír das mans". También afirma que la asociación está estudiando la posibilidad de publicar más de una revista anual o permanecer como están, pero "o colectivo non se decantou por unha dirección ou a outra".

Historia de Macheta

La primera edición de Macheta salió a mediados de los 90 de la mano de la asociación cultural Teixo y varios amigos del pub Xarope de Sarria, que publicaron seis números hasta 1998.

Veinticinco años después las asociaciones Huhú y Teixo rescataron la revista del olvido con la publicación de la séptima entrega en agosto del pasado año, con una primera tirada que se agotó en menos de una semana.

Un regreso que les valió una mención honorífica en el primer premio Autoban al mejor fanzine gallego de 2023. Entre los 54 participantes Macheta número siete fue seleccionada como una de las cinco finalistas, además de la mención especial del jurado.

La Trienal, cada día más cerca

Actualmente la asociación cultural Huhú, presidida por Toño de López, está inmersa en la puesta a punto de la Trienal de Sarria, una iniciativa de arte contemporáneo experimental de la que es promotora.

El primer ciclo expositivo abrirá sus puertas en A Sede, el local de la organización, el próximo 18 de octubre. "Agora mesmo estamos con moitísimo traballo, pero estamos moi contentos porque o equipo directivo medrou moito nos últimos meses para afrontar este traballo. Agora somos un grupo moito máis amplo e fabuloso, e aínda que moi atarefados, estamos moi animados e temos moitas ganas de presentar o proxecto", asegura Rubén Santiago.

Durante este primer ciclo se proyectarán obras de cinco artistas y colectivos internacionales de primer orden.