Macheta, o fanzine máis outsider de Sarria

Underground e transgresor. Así define Xosé Lois Gutiérrez, un dos colaboradores, ao fanzine sarriao nado a mediados dos anos 90 coñecido en toda a comarca como Macheta, que destacou sempre pola súa singular e persoal retranca. Algúns dos artistas locais con máis sona deixaron a súa pegada nas seis edicións que se publicaron ata o ano 1997, cando deixou de editarse. Pero, tal e como explica Gutiérrez, era "unha pena" non recoller todo o material que posuían e darlle continuidade a este proxecto.

Así, máis de vinte anos despois do último número, as asociacións culturais e artísticas Huhú e Teixo uníronse para editar a sétima publicación de Macheta, unha revista sen normas nin datas de publicación que foi presentada o pasado domingo dentro da programación do festival Blues no Camiño no Xarope. Tal e como explicaron os seus colaboradores, "Macheta é a revista que sae cando lle peta", sen publicidade nin liña editorial. "Apostamos sobre todo polos temas artísticos e culturais", asegura Xosé Lois Gutiérrez, que sostén que esta sétima revista vén cargada de artigos bizarros, poemas, textos dedicados á figura de Matías Moreno... Un pouco de todo. Sempre dende un punto de vista independente, activo e libre.

"Comezamos forte cunha autoficción que simula unha reportaxe xornalística sobre a aparición do último coche roubado polo Vaquilla, escrita por Santi Espina", sostén o editor, que asegura que se trata dun número moi especial. A maioría dos seus colaboradores firmaban con pseudónimo e só tres deles eran mulleres, pero esta nova edición posúe unha maior paridade. Contan con máis de 22 artistas, na súa maioría mulleres. Algúns con firma e outros baixo un nome inventado, pero todos eles son locais e a esencia segue a ser a mesma.

Tanto é así que as asociacións encargadas de realizar este novo número decidiron manter o proceso de creación que utilizaban xa nos anos 90. "Fixemos todo a man", aseguran. Tratouse dun traballo en equipo a base de fotocopias e pegamento. "Quixemos desbotar o aspecto máis dixital porque Macheta é un fanzine outsider", di Xosé Lois Gutiérrez. O único que respectaron foron o mes de publicación, e é que a revista adoitaba saír sempre en agosto porque os amigos que a editaban coincidían por esas datas na vila. "Agora temos xente de todas as idades e iso tamén resulta moi enriquecedor para nós porque implica un maior abano de puntos de vista", sosteñen. Todo isto, como punto de partida, xa que esperan contar con máis publicacións proximamente.

Tal e como recollen na portada da revista, Macheta é "de balde, porque non todo é negociable", pero Xosé Lois Gutiérrez recoñece que a axuda depositada por moitos e moitas veciñas da comarca foron fundamentais para poder cubrir os gastos de produción. Agora, só esperan que o fanzine máis outsider de Sarria logre manterse en activo e que a xente se anime a formar parte dela. O que non mudará é a filosofía coa que foi concibida en orixe, de xeito que estará aberta a todas as persoas que desexen formar parte dela, polo que máis adiante teñen previsto volver abrir o prazo para enviar os seus traballos (xa sexa cómic, fotografía, artigos, poemas, ilustracións...) ás asociacións organizadoras e facer deste fanzine un emblema cultural na comarca de Sarria.