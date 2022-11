Luz Fandiño: "Recollerei o Facer País en nome de todas as mulleres castigadas"

A escritora e activista Luz Fandiño recollerá o sábado en Carracedo o premio Ramón Piñeiro, Facer País, convocado pola asociación cultural Val de Láncara. Foi unha "sorpresa" para a compostelá ser recoñecida con este galardón, que "agradezo e vou recibir en nome delas, de todas as mulleres que foron castigadas", di.

Para a autora "hai tantas mulleres que serían dignas de ser lembradas". "As que non puideron falar, que quedaron no anonimato, que foron torturadas, violadas, asasinadas ou, se non, condenadas a morrer de fame", afirma. Pon de exemplo as amigas da súa nai e a súa propia proxenitora, quen foi "unha revolucionaria auténtica naquel tempo que non se podía". Unha muller que, segundo recorda, agochaba a escapados na súa casa e tamén ía a xuntanzas a escondidas.

Un espírito revolucionario que continúa na súa filla, aínda que ela quítase mérito. "Miña nai era moito o que arriscaba. Por iso, que fixen eu? Eu non fixen nada en absoluto, máis que transmitir esas verdades que nos agochan ou que queren agocharnos", sinala esta muller que este mesmo mes cumpre 91 anos ou, como di ela entre risas, "19".

Moi crítica coa democracia do país ou "dedocracia", como a define, e cos que están "desgobernando" o mundo, Luz asegura que o seu "único mérito" para recibir un galardón como o Facer País é "contarlle a verdade" á xuventude cando acode a un colexio ou a un instituto a dar unha charla. "É o único mérito, se é mérito, porque para min non é mérito, non cumpro máis que cunha obriga", apunta a compostelá, que anima á xente nova a non "asoballarse".

"Lévanme a colexios e institutos a min, que non tiven nin teño certificado de ningunha educación", di esta muller que foi "privada da escolarización". "Como tantas, non fun eu soa, e acomplexadas, que iamos cun complexo atroz; eu vencín ese complexo, pero non todo o mundo. Negaban que eran galegas ou galegos, eu dicíalles: pero é que o acento traizóate", lembra a homenaxeada.

A escritora e activista tivo que marchar da súa terra, primeiro viaxou a Arxentina e logo a Francia. "O defuntiño don Manuel dixo que non era emigración, que era porque nós tiñamos un espírito aventureiro", comenta agora entre risas, "pero non é así". "Non é turismo nin unha cousa pracenteira", asegura sobre ese camiño que seguiron moitos galegos. Regresou en 1979 a Santiago, dende onde desenvolve un activismo en prol da cultura galega e publicou poemarios como Faragulliña de neve ou O pracer de envellecer.

Tamén achega aos máis novos as súas experiencias e visión da vida, que, ademais, son recollidas no documental A poeta analfabeta. Non só vai a centros educativos. "Ata me levaron a unha residencia onde había xente moito máis nova ca min pero que estaban mortos en vida, non se lles vía ganas de vivir. Díxenlles que a vida é bonita e que hai que vivila plenamente". Unha consigna que segue ao pé da letra esta autora homenaxeada co Facer País.

Os actos da vixésima edición do premio arrincarán ás 12.00 horas coa recepción no consistorio da Pobra de San Xiao. Continuarán ás 13.00 en Carracedo, onde recibirá o galardón de mans dos anteriores premiados, o grupo Luar na Lubre. A entrega será conducida pola poeta Andrea Valle e intervirán, ademais, o profesor Xurxo Rodríguez e a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez. Posteriormente, terá lugar unha ofrenda floral e unha comida.