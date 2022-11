Luz Fandiño fai país coas súas verbas

"Luz fai país con cada unha das súas verbas, cos seus poemas e coa súa mera existencia". Con estas palabras a poeta Andrea Valle describiu á escritora e activista compostelá Luz Fandiño, quen este sábado recibiu en Láncara o premio Ramón Piñeiro, Facer País pola súa traxectoria a prol da lingua e cultura galega.

A asociación Val de Láncara convoca desde o ano 2002 este galardón, que nesta vixésima edición quixo recoñecer a unha muller "auténtica e única", como a definiron desde o colectivo durante o acto celebrado en Carracedo. Andrea Valle foi a encargada de conducir a entrega, na que tamén interviu Xurxo Rodríguez, profesor do colexio Ramón Piñeiro. O mestre asegurou que a homenaxeada é un exemplo de "lingua, cultura galega e profundo amor a Galiza". Así mesmo, destacou "as súas loitas: o activismo continuo, o feminismo, o galeguismo e a poesía reivindicativa".

Pola súa banda, a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, fixo fincapé en que o premio recoñece "á poeta que cre no poder transformador da palabra", reivindica a lingua e é "a muller ponte entre xeracións, moi atenta á mocidade".

Luz Fandiño recolle o premio de mans de Luar na Lubre. PORTO/VÁZQUEZ RIVAS

Luz Fandiño recibiu o galardón de mans de Bieito Romero e Xabier Ferreiro, de Luar na Lubre, grupo homenaxeado en 2021 co Facer País e que subliñou a longa traxectoria da escritora, quen é "un referente e un exemplo a seguir". O premio foi unha talla en madeira da ponte de Carracedo, obra do vilalbés Marcos Ladra, coñecido como Pequeno Tres Pesos.

Unha moi emocionada Luz Fandiño dedicou o galardón "a tantas mulleres dignas que non podían dicir o que pensaban". Na súa intervención recordou a un dos seus referentes, Rosalía de Castro, á que lle adicou dous poemas. Tamén pronunciou uns versos sobre a emigración, que "non é a solución nin é turismo".

Mostrou a súa "confianza" na xuventude, á cal chamou a "non resignarse". "Arrepíame o que están preparando os herdeiros do monstro. Agora téñennos medo e nós non andamos con armas, nós andamos coa palabra, que eles quixeron afogar e non o lograron nin o lograrán", afirmou ante o antigo consistorio de Carracedo.

Acto na Ponte Carracedo. PORTO/VÁZQUEZ RIVAS

Os actos do Facer País tiveron tamén outros escenarios, pois comezaron na casa do Concello, na Pobra de San Xiao, cunha recepción co alcalde, Darío Piñeiro. A comitiva trasladouse á ponte de Carracedo e, despois, ao antigo consistorio para a entrega do galardón. Nas súas inmediacións, ante o busto de Ramón Piñeiro, houbo unha ofrenda floral.

Un monolito recorda o nome de todos os premiados, pero xa se quedou pequeno para acoller máis. Por iso este sábado Luz Fandiño estreou outro, no que lle seguirán nos próximos anos outras persoas que, como ela, fan país.