Luís Celeiro, un "faro" xacobeo

O escritor e xornalista samanense Luís Celeiro reafirmou este sábado o seu compromiso coa ruta xacobea ao recibir o título de Valedor do Camiño durante un acto na igrexa do mosteiro beneditino, ateigada de persoas que quixeron coa súa presenza honrar a este "faro que alumea o Camiño", en palabras do presidente da Academia Xacobea, Xesús Palmou.

A Asociación de Comerciantes e Artesáns de Samos, que preside José Fernández, foi a promotora desta distinción, á que se sumaron unha vintena de colectivos. Recoñecen con este diploma os "méritos" de Luís Celeiro Álvarez "como estudoso, promotor e divulgador dos valores do Camiño de Santiago". Non en van, foi un dos impulsores do Xacobeo 93 e autor dun ensaio biográfico sobre o cura do Cebreiro, Elías Valiña, publicado no 2007 e traducido ao italiano once anos despois.

"Con este nomeamento que me fixestes dádesme azos, ánimo e alento para seguir na procura dun Camiño cheo de esperanza e de ilusión", proclamou un emocionado Celeiro, quen asegurou sentir "unha felicidade tan inmensa que calla o sangue".

"Todo o que son é grazas a vós, á familia, á veciñanza, aos compañeiros da escola e da infancia, aos compañeiros da mocidade, aos mestres, aos labradores desta terra montesía, os que me ensinaron que para recoller o froito hai que sementar primeiro. Aos periodistas desta patria nosa, aos escritores, aos que saben moi ben que a liberdade e a responsabilidade van e veñen unidas. Unidas e inseparables na loita pola verdade", dixo na súa intervención.

Luís Celeiro recibe de José Fernández o diploma acreditativo. J.M. SALGADO

Ante un auditorio con representantes de moi diversos sectores, Celeiro ofreceuse a "empuxar ao voso lado para que os símbolos da nosa identidade perduren, para que a nosa lingua agrande o seu valor e para que o noso país sexa, e siga sendo, dono de seu".

"Irei ao voso lado e, entre todos, conseguiremos dominar a rabela do arado para que o rego quede dereitiño", engadiu, ao tempo que avogou por un Camiño "no que cada paso sexa unha panca capaz de mover o mundo, se fai falta".

APECSA. O acto no mosteiro de Samos, amenizado polos Gaiteiros de Goián, estivo conducido por Xosé María García Palmeiro, presidente da Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago (Apecsa), da que Celeiro, colaborador de El Progreso, foi tamén un dos fundadores.

Palmeiro repasou a traxectoria do galardoado, destacando a súa implicación coa promoción da ruta xacobea e con Galicia. Lembrou tamén os seus traballos sobre o poeta Fiz Vergara e o seu labor de recuperación da figura do trobador samanense Martín de Padrozelos. Pero, sobre todo, referiuse a Celeiro como un xornalista "cabal" e un amigo "con maiúsculas".

Polo atril instalado na igrexa foron desfilando personalidades do ámbito xacobeo e da política, o xornalismo ou as letras, que coincidiron en cualificar como «moi merecido» este nomeamento.

Así, interviron dende o director da SA de Xestión do Plan Xacobeo, Ildefonso de la Campa, ata o presidente da Mancomunidade de Municipios Galegos do Camiño Francés, Claudio Garrido, pasando polo presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega, Cesáreo Sánchez; o responsable da Asociación da Prensa en Lugo, Benigno Lázare; ou o cabeza visible da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago na Comarca de Sarria, Jorge López, entre outros.

XACOBEO 93. Tampouco faltou o exconselleiro Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, quen lembrou como naquel 1993 tanto el como Celeiro soñaban con "facer rexurdir o Camiño". "Fuches o gran escritor da súa historia e puxeches a alma na súa difusión. Galicia enteira débecho e eu douche as grazas", díxolle ao premiado.

O prior do mosteiro de Samos, o alcalde de Villafranca, o delegado da Xunta en Lugo, políticos de todas as cores, escritores, veciños, familiares e amigos acompañaron a Luís Celeiro nesta xornada, na que tamén participaron personalidades do ámbito universitario, ao que está moi vinculado. Na USC, exerceu como profesor de xornalismo e director de comunicación, ademais de dirixir varios cursos de verán sobre a ruta xacobea.

Con emoción, Celeiro recibiu de mans de José Fernández un diploma acreditativo do título concedido e unha réplica en madeira da capela do Ciprés de Samos.