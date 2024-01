Un lugar de encontro para as familias

Cada xoves pola mañá, de 11.00 a 13.00 horas, o centro Breogáns de Sarria énchese de contos, cancións e xogos en galego. Alí, nenos e nenas de entre 0 e 6 anos comparten coas súas familias un lugar de encontro, convivencia e aprendizaxe a través do proxecto da asociación Antonio Gandoy, popularmente coñecido como Preescolar na Casa.

Este servizo, que non se prestaba na vila dende había catro anos, recuperouse este curso con moi boa acollida. Oito nenos e nenas acoden nestes intres ás sesións impartidas pola orientadora Gloria Pazó e acompañados dos seus respectivos pais, nais ou avós, nunha experiencia beneficiosa para ambas partes. "Eles pásano xenial e nós estamos encantados", aseguran as familias.

É o caso, por exemplo, de Sandra Barreal e seu fillo Neizan, de dous anos e dous meses. "El sempre está comigo na casa. Nós somos familia monoparental e non fomos nunca á gardaría. Cría que lle ía ir ben socializar con máis nenos e a min tamén para estar con máis mamás ou papás. Compartes preocupacións sobre a maternidade e, sobre todo, ves que os nenos están felices", conta esta nai, quen a raíz de acudir a estes encontros notou que seu fillo se soltaba máis na linguaxe.

Nas reunións dos xoves promóvense os contos e a lectura, sempre en galego, así como o xogo, en moitos casos con material de reciclaxe. "A nosa filosofía é que os nenos e os pais poidan estar xuntos. Nós fomentamos que a familia é o mellor xeito de educar, polo menos cando son pequeniños", explica Gloria Pazó, que na comarca de Sarria tamén leva un grupo na Pobra de San Xiao.

A educadora procura sempre, ademais, "transmitir algo de aprendizaxe para os adultos". "Tento que as familias saquen sobre todo algunha reflexión e, por iso, todas as semanas no grupo de WhatsApp que temos mando un tema sobre a crianza", engade.

Toda esa información e intercambio de opinións entre as familias resulta "de moita axuda ante as incertezas ou inseguridades", opina Raquel Gayoso, a nai de Cora, a quen tamén convence a filosofía do xogo. "Ves como os nenos se van desenvolvendo nun ambiente respectuoso e levas unha choiva de ideas para facer despois con eles na casa. Son xogos moi dinámicos e sinxelos, que os entreteñen e lles gustan moito", afirma esta nai. Outras das proxenitoras, Sandra López, xa coñecía Preescolar na Casa. Acudiu hai anos co seu fillo maior e, cando naceu Nuria, nun dubidou en volver anotarse. "A nena está encantada, vén moi contenta e na casa repite as cancións que cantamos aquí", sinala.

Amósase igual de feliz Azul, de dous aniños, que durante toda a semana pregunta a seus pais cando chega o día de ir "ao colexio dos pequenos". "Vén encantadísima, faille moita ilusión. E a min apórtame vela nun ambiente distinto ao de sempre, o que é enriquecedor. Ademais, é bastante tímida e vénlle moi ben porque se solta moitísimo", indica seu pai, Martín Vázquez, quen apunta outras dúas vantaxes: "É un grupo bastante pequeno, o que me parece unha sorte, e sempre son xogos moi manuais", valora.

Avós

Tamén Rocío López, nai de Sofía, quería que a nena participase nunha actividade diferente porque "ao final pasa todas as horas do día comigo e co pai". Así, van a estimulación musical e tamén a Preescolar na Casa, onde "compartes un montón de cousas". "A nós creo que tamén nos vén xenial estar con outras mamás, outros papás e incluso avós, porque tamén tes outra perspectiva sobre a crianza", comenta esta moza.

Eses avós son Rosario e Luis, que acompañan cada xoves a súa neta Antía. "Sempre vén moi contenta porque está con outros nenos e pásao moi ben", constatan.

Os encontros están abertos a todas as familias que queiran unirse, cunha matrícula de 25 euros ao mes. O Concello de Sarria, que facilita as instalacións, prevé colaborar co proxecto financiando parte do custo, segundo adianta a concelleira de Educación, Geni Valcárcel, porque "vemos que é moi interesante de cara aos nenos e as familias". "Esa convivencia e intercambio interxeracional son importantísimos", conclúe.­