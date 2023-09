Lucía Pérez: "Gustaríame espertar conciencias dunha vez co meu novo tema"

A artista do Incio Lucía Pérez volve con máis "vitalidade, entusiasmo e madurez que nunca" ca súa nova canción La salida, na que, segundo asegura a propia cantante, quere marcar un punto de inflexión na súa carreira profesional logo de probar novos ritmos e consolidar a súa traxectoria cunha maior proxección a nivel internacional. A piques de rematar a súa experiencia como xurado no programa A liga dos cantantes extraordinarios, a artista volve ao escenario "con todo".

No seu novo tema La salida realiza toda unha declaración de intencións con frases como así no se trata a las mujeres ou me dijo hasta tu madre que te deje. Poderiamos dicir que a letra da canción vai dedicada ás mulleres?

En certo modo si. Quixen sacar a relucir con esta canción o empoderamento da muller, porque aínda que avanzamos un pouco en materia de igualdade, o certo é que cómpre seguir loitando neste eido. O tema vén a dicir que é importante que non nos anclemos a nada nin a ninguén. Moitas veces por simple costume, un amárrase ás persoas que ten preto, pero o importante é mirar por un e buscar a felicidade. Gustaríame que a xente, ao escoitala, se dese conta que sempre hai unha saída.

Trátase dunha letra autobiográfica?

Sempre digo que se os autores viviran todas as experiencias que compoñen terían miles de vidas, así que diría que non. Pero certo é que resulta inevitable plasmar as cousas que te rodean e que, ao final, son reais, aínda que non sexan en primeira persoa. Gustaríame que a canción servise para que a xente que non estea ben con outras persoas tome conciencia e reflexione. Quero espertar conciencias dunha vez, porque eu penso que a xente que facemos música temos a responsabilidade de mandar as mensaxes que a sociedade necesitar escoitar. E que mellor que a música, que é un dos vehículos máis poderosos que hai. Ás veces escoitas unha canción e dáche ese clic na cabeza.

Como xurdiu a composición de La salida?

Foi gravada en Miami hai uns meses, e eu estiven presente dende o momento cero de creación xunto a Rafa Vergara e Andrés Buitrago. É unha canción que está feita á miña medida. Exprimimos ideas e fomos incorporando todo á letra. Moita xente me di que está sorprendida porque están vendo algo diferente en min, pero xa me apetecía probar novos ritmos e letras.

O videoclip tamén ten unha forte carga emocional e os espazos naturais son os grandes protagonistas.

A verdade é que si. A día de hoxe, onde os discos son algo case que obsoleto ou propio de coleccionistas, o videoclip xoga un papel fundamental, porque non existe canción sen vídeo. Tiven a sorte de contar coa produtora Trece Amarillo Amarillo, que plasmou perfectamente a esencia da canción, e ademais gravouse en Lugo, concretamente nas cabanas das Chousas, que é un lugar espectacular. Alí todo fluíu á perfección e foi unha marabilla.

"A música sempre estivo en min: xa empecei cantando na igrexa da parroquia e nas verbenas das festas"

E iso que isto só e a antesala do novo disco. Podería adiantarnos algo do próximo álbum?

Antes do disco virá outro single, así que aínda haberá outra pequena antesala. Incluirei as últimas cancións que gravei a partir de Na miña pel, que foi cando se produciu un cambio na miña música, que penso que é algo que xorde de forma natural, xa que levo traballando máis de 20 anos, e se non queres quedar atrás, ao final acabas creando fusións. O folclore sempre vai ser unha premisa moi importante na miña carreira, pero evolucionar forma parte da madurez que che dan os anos.

Como foi abrirse paso no mundo da música dende unha localidade pequena como é O Incio?

Eu sempre me recordo a min mesma cantando. A música estaba en min. Empecei na igrexa da parroquia e nas verbenas das festas, e o que comezou como un hobby converteuse na miña profesión. Despois de pasar por moitos concursos e festivais, pouco a pouco abrinme camiño. Pero non se pode negar que dende un núcleo pequeno é moito máis complicado, xa que require moito máis esforzo e sacrificio. Recordo a miña nai recolléndome do autobús do colexio para ir ás clases a Lugo, cando as estradas estaban aínda sen arranxar. Pero o apoio da miña familia foi fundamental, e por iso estou moi agradecida.

Que lle aconsellaría aos que se que queiran dedicar á música?

Que traballen moito, porque isto non é doado, pero como pasa na maioría dos traballos. Ten esa parte que é un carameliño, pero hai que esforzarse diariamente. Cando tes algo dentro que te empuxa a intentalo, non podes paralo. É inevitable. Nesta vida viñemos a ser felices, por iso penso que sempre hai que intentalo.