Luar na Lubre ofrecerá un concerto na Noite Meiga de Sarria o vindeiro día 25

O histórico grupo de música folk Luar na Lubre, gañador de varios premios, entre eles o Facer País de Láncara, ofrecerá o principal concerto da Noite Meiga de Sarria, que terá lugar o vindeiro día 25 na explanada do parque do Chanto, a carón da sede da asociación cultural Meigas e Trasgos.

Será unha actuación gratuíta, que dará comezo ás 22.30 horas e que conta co financiamento de Turismo de Galicia. O delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, presentou este martes o concerto xunto con membros de Meigas e Trasgos, un colectivo para o que tivo palabras de recoñecemento.

"Leva máis de 50 anos impulsando a vida cultural de Sarria e converteu esta cita nun referente na provincia", destacou Arias.

De feito, a Noite Meiga celebrou o pasado ano as súas vodas de ouro e nesta nova edición prolongarase durante tres días. Comezará o venres 25, ás 21.00 horas, cunha andaina con fachos dende o paseo do Malecón ata O Chanto, iniciativa que se estreou no 2022 con motivo do aniversario e que terá continuidade pola boa acollida. Deseguido, subirá ao escenario Luar na Lubre, grupo fundado no 1986 e que vén de publicar o seu vixésimo disco, titulado Encrucillada.

Os actos continuarán o día 26 cun pasarrúas pola tarde a cargo da asociación cultural Castro Froxo de Ourense. O director da Banda de Música de Sarria, José Antonio González, pronunciará o pregón ás 20.00 horas, tras o cal actuarán os grupos de Meigas.

Trasgo de Honra

Nese momento a asociación concederá varios recoñecementos, entre eles o de Trasgo de Honra, que recaerá a título póstumo en José Antonio López Quiroga, quen foi presidente do colectivo durante anos.

Unha cea na sede social dará paso á unha da madrugada á tradicional danza da Noite Meiga.

Segundo explicou a presidenta da asociación organizadora, Belén Fernández, o programa rematará o domingo coa Festa da Empanada, a partir das 13.30 horas, e coa actuación de Pablísimo ás 18.00, dirixida ao público infantil.