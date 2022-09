Hace cerca de 14 años, en diciembre de 2008, entró en servicio el corredor Nadela-Sarria y desde entonces la vieja carretera LU-546 perdió buena parte de su tráfico. Ahora recupera temporalmente aquella antigua vida porque desde el pasado lunes la vía rápida se encuentra cortada entre los enlaces de A Pobra de San Xiao-O Páramo y de Sarria-norte (rotonda de Betote) por las obras de ejecución del firme para la primera fase de la autovía, siendo desviada la circulación por la LU-546.

En estos primeros días de corte se advierte, como constatan vecinos y negocios, un gran incremento de vehículos por el viejo vial, si bien no se percibe por ahora que repercuta en los establecimientos de a pie de carretera.

"Pasa tráfico sin parar, sobre todo a horas puntas, porque no tienen otra alternativa y ahora esta vía absorbe el del corredor y el que ya pasaba por ella", explica el trabajador de un negocio, quien asegura que se forman "colas" en algunos momentos, principalmente con el paso de camiones, al "no haber casi sitios para adelantar". Sin embargo, este incremento de circulación no se dejó notar en el establecimiento. "Solo es de paso", apunta.

En el mismo sentido se manifiestan desde una gasolinera y Natalia López, de Tapicería Tapisa, ubicada en Balmao. "Temos os clientes que xa nos coñecen, pero ao mellor co paso dos días nótase, ven o cartel de tapizaría e para a xente de paso", señala.

En el caso de los vehículos que viajan en dirección Lugo muchos optan por continuar por la LU-546 y no incorporarse al corredor en los enlaces de A Pobra-O Páramo o Maceda. Así lo indica Rubén Darío Díaz, con vivienda en Sabarei de Abaixo, en el concello corgués. "O tránsito cambiou moitísimo, agora tes que esperar para saír da casa, había moito tempo que non se vía iso", dice este vecino.

Muy cerca de su casa se encuentra Maceda, donde observan ese mayor flujo de vehículos, tal y como indica Mercedes Nogueira, de la confitería Maceda. Según cuenta, cuando hicieron cortes puntuales del corredor por las voladuras para las obras de la autovía, sí percibieron un incremento de clientes, por lo cree que sí se podrá notar con el paso de los días. "Pasaban por diante do negocio e paraban", apunta.

En las proximidades está la cafetería-bar Cuatro Ríos. "Hai igual de clientes, temos os fixos que veñen almorzar. Os que son desta zona sempre foron pola LU-546", afirma el propietario, René López, quien teme la repercusión que sí pueda traer consigo la apertura de la autovía. "No se notó, a lo mejor es los primeros días porque es muy reciente el corte. Además, coincide que estamos a finales de mes, a lo mejor para la semana y con el paso de los días sí", apunta una hostelera de A Pobra de San Xiao.

Una residente en Vilapedre asegura que el lunes le sorprendió encontrarse con tanto tráfico por la LU-546, pues desconocía el cierre del corredor. "Ás tres ou ás cinco da madrugada oín moitos camións e chamoume a atención", señala la sarriana.

El corte del corredor se produce para ultimar las obras de la primera fase de la autovía, que se ejecuta entre los enlaces de A Pobra-O Páramo y Sarria-norte. En este tramo comenzaron los trabajos de renovación del firme existente y la eliminación de resaltes de pintura y captafaros. Según el calendario establecido por la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, hoy arrancará el extendido de la nueva capa de rodadura en el actual vial. Además, indicó que de forma puntual se realizarán intervenciones en la calzada entre los enlaces de Sarria-norte y Sarria-centro, manteniendo el tráfico alternativo en todo momento con señalización provisional de obra.

Esta supone la primera fase de los trabajos, mientras que la segunda se iniciará el 10 de octubre, con la ampliación del corte hasta el enlace Sarria-sur (la rotonda de Callás) para finalizar la nueva capa de rodadura sobre el corredor. El día 17 prevé comenzar la disposición de la señalización horizontal para el 26 abrir la autovía en sentido Lugo-Monforte.

La tercera fase de las obras comenzará el 27, cuando el tráfico sentido Monforte-Lugo seguirá por la LU-546 entre Sarria-norte y A Pobra. Entonces se acometerán la capa de rodaje en la calzada del desdoblamiento, la señalización horizontal y los acabados.