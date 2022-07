Apecsa celebrou en Samos unha homenaxe polo 25 aniversario da morte de Fiz Vergara

O municipio de Samos recordou este mércores a figura dun dos persoeiros máis destacados na historia da súa literatura, o poeta Fiz Vergara Vilariño, con motivo do vixésimo quinto aniversario do seu falecemento.

No marco das xornadas Camiños e cantares nos eidos da bremanza, a Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago (Apecsa) programou unha serie de actos en forma de homenaxe nos que estiveron presentes amigos e familiares do autor, escritores e representantes do goberno local e autonómico.

O consistorio acolleu pola mañá unha xuntanza literaria e musical e un recital colectivo por parte de todos os achegados do poeta. "No marco destas xornadas, que comezamos no Cebreiro o 15, chegamos a este enclave referencial de Galicia e do Camiño para honrar a memoria e o legado de Fiz Vergara, que nos deixou fai agora 25 anos", indicou o presidente de Apecsa, Xosé María García Palmeiro. Este quixo tamén mostrar a preocupación e solidariedade de todas as persoas afectadas polos incendios "nas terras do Courel e da Pobra do Brollón, que se atopan desacougadas nas últimas horas polo lume, que non cesa", engadiu.

A presentación do presidente de Apecsa deu paso a unha rolda de intervencións. O alcalde de Samos, Julio Gallego, agradeceu a presenza das persoas que se achegaron ata o consistorio e adiantou que o goberno local "está a traballar na mellora da ruta que une a casa do poeta e a fervenza, para así poder dar a coñecer máis a obra desta figura", afirmou.

O escritor e profesor Paco Martín lembrou con agarimo a peregrinación que fixo ata Santalla para compartir unha xornada con Vergara, ademais do artigo que lle adicou ao poeta tempo despois do seu falecemento. Pola súa banda, o xornalista e escritor Antón Grande coincidiu co autor "no bacharelato en Lugo, cando comezamos ambos a publicar as nosas primeiras obras". Precisamente nesa época unha das profesoras do autor foi Carmen Beltrán, quen recordou que Fiz Vergara destacaba xa nos seus estudos.

Foron moitas as lembrazas e mostras de recoñecemento, como a de Uxío Novoneyra, que tampouco se quixo esquecer dos "días tan difíciles" que se están a vivir polos lumes na provincia. A autora do Incio Marica Campo quixo sintetizar o sentir dos alí presentes, "Lóuzara existe porque existe Fiz Vergara".

Esta primeira parte da homenaxe pechouse coas delcaracións da sobriña do poeta Alba Álvarez Vergara, que se mostrou moi agradecida en nome de toda a familia "co agarimo que lle amosastes e que sempre nos facedes chegar".

Pola tarde, o programa continuou en Santalla, coa recreación da obra teatral O vello muíño nunca morrerá. Tamén recitaron algúns poemas, propios e de Fiz Vergara, escritores e achegados como Marica Campo, Carmen Beltrán e Vicente Reboleiro.

Para rematar con esta etapa das xornadas Camiños e cantares nos eidos da bremanza, Lois Diéguez, na compañía dos familiares, amigos e asistentes ao acto, fixo unha ofrenda floral diante das sepulturas do poeta, da súa irmá Irene, e dos pais, Manolo e Irene. "Foi un día precioso coas paisaxes de Samos e Lóuzara de fondo", indicou Lois Diéguez.

Apecsa mostrouse orgullosa co ambiente que se respiraba no acto, ao que acudiron decenas de persoas, e que "se resume na comunicación entre homes e mulleres, a través da figura de Fiz Vergara", concluíron.

Piden o Día das Letras Galegas para o poeta

A Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño e o Concello de Samos sumáronse ás voces que demandan á Real Academia Galega (RAG) que se lle adique o Día das Letras Galegas a Fiz Vergara.



O coordinador das xornadas e directivo de Apecsa, Luís Celeiro, considera que "é evidente que algún día Fiz terá que ser o home, o poeta e o escritor das letras galegas".



IMPORTANCIA. A maiores, engadiu que "a RAG é sensible neste caso e atenderá á importancia do poeta, non só no ámbito local, senón tamén no galego, nacional e internacional".



O Concello tamén quixo unirse á petición durante a homenaxe. "Traballaremos para acadar este recoñecemento", indicou o rexedor.