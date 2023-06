Louband lanza una recopilación con cuatro grandes éxitos del Xabarín

Las canciones del programa de la televisión autonómica gallega Xabarín Club marcaron a varias generaciones, entre las que se cuentan los miembros del grupo musical sarriano Louband. Según confiesan, casi todos ellos crecieron "inspirados" por este mítico espacio y se sienten "identificados" con su música. Tanto es así que protagoniza su próximo trabajo, que darán a conocer mañana en las plataformas digitales y que servirá como presentación de la sexta gira de la banda.

En este single, Louband recopila cuatro grandes éxitos del Xabarín, empezando por Somos do clube da Galega, la cabecera del programa realizada por Julián Hernández de Siniestro Total, y continuando con Prefiro bailar twist -interpretado en su versión original por Manuel Manquiña, explican-, Estou na lavadora, de O Caimán do Río Tea, y Non todo é o que parece, de Aerolíneas Federales.

Iñaki L. Campo, uno de los integrantes de Louband, se encargó de los arreglos de esta canción, grabada en el estudio que el grupo tiene en Sarria y que verá la luz con el título Xeración Xabarín.

Según la banda, se trata de un tema que lleva ya un tiempo en su repertorio, con una gran acogida en todas las actuaciones, por lo que no duda de que "será del agrado de los oyentes".

Mañana, junto con el lanzamiento del single, se podrá ver una portada de la autoría de la artista sarriana @kogarashi_, en la que representa a los siete músicos de Louband como si se tratase de personajes de dibujos animados.

La nueva canción es el pistoletazo de salida de la sexta gira de verano de la banda, que supera todas las expectativas, "con numerosas contrataciones que se extienden más allá del otoño".

De hecho, según comentan, en lo que va de temporada han ampliado fronteras presentando su espectáculo en Madrid -actuaron en El Escorial, entre otros lugares- y en Portugal, además de las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y Castilla y León, donde su presencia es habitual.

Andrés do barro

El pasado año, este grupo sarriano, fundado en 2017 y formado por músicos profesionales, editó también un videoclip con su propia versión del tema O tren de Andrés do Barro. Para ello, eligieron como escenario la antigua fábrica Feculera de Sarria, ahora de propiedad municipal, cuyos 5.000 metros cuadrados de superficie les permitieron incluso filmar alguna toma en movimiento con el escenario móvil que usan en sus actuaciones.

En esa icónica canción de la

Louband quiso introducir pinceladas de Proud Mary de John Fogerty, también con arreglos de Iñaki L. Campo.