Louband dálle vida á Feculera

A antiga fábrica Feculera de Sarria, que funcionou como tal a mediados do século pasado e que dende hai dous anos é de propiedade municipal, seduciu ao grupo de música Louband, que viu nela o escenario perfecto para a gravación dun videoclip no que fai a súa propia versión do mítico tema O tren de Andrés do Barro.

Trátase do primeiro single desta banda sarriá, formada por Jesús Álvarez (guitarra e voz), José Antonio Salvador (batería), Gerardo Fernández (saxofón alto), Manu Doel (saxo tenor), Martín Vázquez (trombón), Carlos Alvaredo (baixo e voz), Iñaki L. Campo (teclado e voz) e Gonzalo L. Brouchoud, encargado do son e da produción.

Con esta "icónica" canción da música galega Louband dá o salto dende as festas ás plataformas dixitais, onde poderá escoitarse a partir do 4 de abril. Pola súa banda, o videoclip estará dispoñible en Youtube dende o día 7.

Segundo explica Iñaki L. Campo, autor dos arranxos, nesta versión de O tren quixeron darlle unha "onda" diferente, con pinceladas doutro "mito" como Proud Mary de John Fogerty, gravada por primeira vez por Creedence Clearwater Revival e interpretada despois por outros grandes da música de todos os tempos como Tina Turner ou Elvis Presley.

A canción estará dispoñible a partir do 4 de abril nas plataformas de música en streaming e o videoclip, dende o día 7 en Youtube

CONTRASTES DE LUZ. Á hora de crear o videoclip, os integrantes de Louband tiveron claro que a vella Feculera, asentada a carón das vías do tren, sería o lugar idóneo. Gustoulles ese "punto de fábrica abandonada" e tamén "como entraba a luz a nivel visual" nunhas instalacións de máis de 5.000 metros cadrados de superficie, repartidos en varios espazos.

Realizado polo galaico-arxentino Nahuel Lioi, o videoclip aproveita os contrastes de luz que se dan ao longo do día neste lugar con historia, que produciu fécula nas décadas de 1940 e 1950 e que conserva unha alta cheminea, símbolo da actividade industrial da vila de Sarria.

"Como é tan grande permitiunos filmar algunha toma en movemento co noso escenario móbil", comenta Iñaki L. Campo. O obxectivo de Louband era que este videoclip amosase "o espectáculo que facemos e o tipo de banda que somos". De aí que a Feculera se enchese de luz, lume e confeti.

Segundo conta o grupo, a música foi gravada polo venezolano Jesús Álvarez e por José Salvador no estudio PAN deste último, mentres que a mestura foi cometido do técnico Gonzalo L. Brouchoud.

Dende Louband agradécenlle ao Concello a posibilidade de utilizar a Feculera, adquirida tras un desembolso de 300.000 euros, procedentes da herdanza que deixou no seu día o veciño José Sánchez Arias, condicionada a investila en usos benéficos ou culturais.

Ademais de usar esta antiga fábrica do barrio da Estación como almacén para os vehículos municipais, o proxecto do Concello é dedicala ás asociacións da vila e, nun futuro, poder construír un auditorio, dándolle unha nova vida a un espazo que tamén funcionou como granxa avícola, taller de carpintaría metálica ou de fabricación e venta de mobles.

A banda, que percorreu nove vilas no Entroido, xa ten pechadas varias datas en abril e agarda un verán repleto de concertos

CONCERTOS. "É un sitio con moitas posibilidades porque ten varias zonas distintas. Para local de ensaios, salas para exposicións ou concertos sería moi interesante", comenta Iñaki L. Campo. Segundo avanza o músico, este videoclip virá seguido nun "futuro próximo" doutros proxectos porque Louband xa está compoñendo "algún tema propio".

Mentres, a banda, fundada no ano 2017, compaxina o lanzamento deste single coa preparación da nova tempada, que se presenta cargada de concertos.

O ano pasado, entre San Xoán e finais de outubro, tiveron arredor de "40 actuacións". O último Entroido levounos por nove lugares, dende Pontevedra ata Ourense pasando por Toral de los Vados e, para abril, xa teñen varias datas cerradas, con presenza nas feiras do viño de Sober e Quiroga.

"Este ano, se non cambia a situación, contamos traballar ao cen por cento. Estamos moi ilusionados e coas pilas cargadas", asegura Campo. Segundo din, o proxecto de Louband é un "soño" que lles permite "cantar e bailar unha multitude de estilos musicais e en escenarios tan grandes como o mesmo mundo, entre as xentes, a pé de rúa".