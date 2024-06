Manuel López Poy repasa la historia de la música soul en una novela gráfica

El escritor y periodista de Sarria Manuel López Poy publicó junto al ilustrador barcelonés Pau Marfà Soul, la novela gráfica, una obra que hace un repaso por la historia de este género musical y, al mismo tiempo, de la lucha de los afroamericanos por los derechos civiles.

El libro vio la luz de la mano de Redbook Ediciones y ya fue presentado en la villa, en el pub Xarope, por el sarriano, autor del guion de esta publicación sobre soul. Un género musical que surgió de la mezcla de los sentimientos religioso y profano y que fue la "banda sonora" de la lucha por los derechos civiles "dos afroamericanos, dos negros dos Estados Unidos, dos descendentes dos esclavos", apunta.

La obra hace un recorrido por la historia del soul desde su nacimiento después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento de "efervescencia social", coincidiendo "coa explosición da loita polos dereitos civís, Martin Luther King, a loita para acabar coa segregación nas escolas, as revoltas, o 'black power', os Panteras Negras...", explica.

El soul surge oficialmente con la canción I got a woman de Ray Charles. Al mismo tiempo, a principios de la década de los 50, se desarrolla el rock and roll, convirtiéndose los dos géneros "nas dúas grandes revolucións da música popular mundial", señala. De ambos "sae toda a música popular moderna de Estados Unidos e Europa en xeral". Mientras que el rock and roll "poderiamos dicir que se está un pouco máis diluíndo", el soul "sobrevive, ten unha capacidade de adaptación moi importante". Sin ir más lejos, es una de las músicas que da origen, por ejemplo, al hip-hop.

Recoge artistas "indispensables" del género

En la publicación figuran los artistas "indispensables" del género, desde James Brown hasta Otis Redding, The Supremes, The Themptations, The Jackson 5, Michael Jackson o Aretha Frankling.

Con el entierro de esta cantante cierran el libro y a través de su figura quisieron resaltar el papel de las mujeres en este género musical. Aretha Frankling fue una de las más importantes, sobre todo, relata López Poy, por la "conmoción" que causó Respect, un tema de Otis Redding con una letra "con toque machista", y que la artista "deulle a volta esixindo respecto para a muller".

El libro supuso para el guionista y el ilustrador un importante trabajo de síntesis al tener que concentrar en menos de un centenar de páginas tantos momentos importantes de la historia del soul y de la lucha de los afroamericanos. Muestra de ese poder de síntesis es, pone de ejemplo López Poy, una doble página de los disturbios que se producen después del asesinato de Martin Luther King, donde unos jóvenes salen corriendo en primer término y en el humo de los incendios de los altercados se ve la silueta de este defensor de los derechos civiles.

El libro Soul, la novela gráfica ya fue presentado, además de en Sarria, en Barcelona, Madrid, Málaga o Sevilla.

Sigue los pasos de una publicación sobre blues

Este trabajo sobre el soul sigue los pasos de Blues, la novela gráfica, una obra que Manuel Lopez Poy y Pau Marfà publicaron en el año 2022, también de la mano de Redbook Ediciones.

Por ahora el escritor sarriano no tiene previsto un nuevo libro sobre la historia de algún otro género musical, aunque sí está trabajando para la misma editorial en una biografía del trompetista y compositor estadounidense de jazz Miles Davis.

López Poy también sacó recientemente El Vaquilla, un cómic sobre la vida del famoso delincuente del que el sarriano es el autor del guion.