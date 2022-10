Locutores con moito que contar en Sarria

Preto de 180 estudantes dos seis centros de ensino do concello de Sarria achegáronse este xoves ao mundo da radio e do patrimonio coa emisión dende a antiga fábrica Feculera dun programa especial promovido pola asociación cultural e pedagóxica Ponte... nas Ondas! dentro dos actos do plan O Teu Xacobeo da Xunta de Galicia.

A Radio do Patrimonio, que así se chama este proxecto itinerante, fixo parada en Sarria tras pasar por Cea e Tui e antes de rematar o seu periplo este venres en Compostela.

Ante os seus micros exerceron de xornalistas alumnos e alumnas dos colexios La Asunción, La Merced, Frei Luis de Granada e Antonio Fernández López, así como dos institutos Xograr Afonso Gómez e Gregorio Fernández, que prepararon preguntas para unha morea de invitados, portadores do patrimonio inmaterial de Sarria.

Por alí pasou o investigador Xaime Félix López Arias, quen falou sobre persoeiros como Alfonso IX ou Elías Valiña e puxo o acento na importancia do Camiño nunha vila que chegou a ter ata "doce hospitais para peregrinos" e que hoxe conta con "25 albergues, máis de trinta pensións, cinco hoteis e un cento de vivendas turísticas".

López Arias, gardián dun arquivo de máis de 4.200 páxinas sobre a historia local, lembrou a figura da veciña Herminia Ramírez, quen foi a primeira radioafeccionada de Galicia nos anos 30 do pasado século, e repasou outros proxectos radiofónicos na localidade como Radio Popular de Sarria, que emitiu entre 1958 e 1963.

O programa, que se pode ver en Youtube, contou tamén co director da Escola de Música e da Banda de Sarria, José Antonio González. Xunto con Pepón, da asociación Rúa da Música, deixou constancia da fonda pegada desta arte nun concello no que a creatividade asoma por cada recuncho.

Así, Martín Vázquez explicou o proceso de elaboración das Pampónigas, os cabezudos da asociación Crearte que desfilan en San Xoán e que están arraigados na historia local. Detrás de cada un deles hai un persoeiro real (como o párroco Leopoldo Sanmartín) ou ficticio, como a Grosiña e Dona Fraca, que lembran a famosa publicidade dos chocolates de Matías López.

Varios destes cabezudos acompañaron a emisión do programa, durante o cal tamén traballaron en directo os membros da asociación de bonsais El Serbal.

A Radio do Patrimonio despediuse coa intervención do Mago Antón e comezou cunhas palabras do alcalde, Claudio Garrido, quen se referiu á Feculera como a grande aposta do Concello pola cultura, cuxa compra foi posible grazas á herdanza de José Sánchez Arias. Ademais, o rexedor subliñou o papel da ruta xacobea na economía local e a importancia da vila dentro deste itinerario. "No se puede hablar del Camino y de cultura sin hablar de Sarria", aseverou.

A asociación Ponte... nas Ondas! leva 27 anos traballando na divulgación do patrimonio inmaterial galego-portugués e, no vindeiro mes de decembro, agarda ser inscrita no rexistro de boas prácticas da Unesco.