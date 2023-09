Localizado o primeiro petróglifo en Paradela xunto a un novo círculo

O colectivo Patrimonio dos Ancares e a asociación Tir Na n'Og acaban de localizar un novo círculo no concello de Paradela, concretamente na parroquia de Ferreiros, entre as aldeas de Delle e Fruxinde, e, a apenas 400 metros del, tamén acharon o primeiro petróglifo descuberto no municipio de Paradela.

O círculo atópase a unha altitude duns 700 metros, no monte coñecido como Riba das Chousas, onde os investigadores puideron comprobar a existencia dunha estrutura circular de 50 por 45 metros cun muro que a circunda en todo o seu perímetro, duns dous metros de ancho e unha altura que non sobrepasa o medio metro. "Todo isto foi posible grazas á tecnoloxía Lidar, que permite analizar a topografía do terreo con láser", explica o arqueólogo e historiador Xabier Moure, do colectivo Patrimonio dos Ancares.

Nos últimos anos están a documentarse en Galicia varios destes enigmáticos círculos, por veces identificados erroneamente como castros. Polo de agora descoñécese con exactitude cal sería a súa función, pero todo apunta a que poderían estar relacionadas a algún tipo de ritual, sen desbotar o funerario, ou que se trate de lugares onde as sociedades prehistóricas se xuntaban para facer reunións.

O primeiro documentado en Galicia foi o da Roda de Barreiros onde se efectuou algunha intervención que, como resultado das análises radiocarbónicas, fixouse o momento da súa construción no Bronce Medio.

A uns 400 metros do círculo tamén localizaron o que se pode considerar como o primeiro petróglifo do concello de Paradela. Este atópase nas inmediacións da necrópole megalítica de Campo Maior, que está carón de dúas mámoas do período Neolítico duns 6.000 anos de antigüidade, e formado por tres círculos concéntricos con coviña central realizada sobre un afloramento granítico.

"Sorprendeunos moito a súa proximidade, e é que ademais descubrimos tres épocas distintas: Neolítico, Idade de Bronce e época castrexa", explica Moure.

Trátase dun motivo enigmático, sendo obxecto de variadas interpretacións, pero esencialmente terían un significado simbólico-relixioso, aínda que son hipóteses, xa que se trata dun sistema de comunicación que desapareceu xunto coas persoas que os xeraron. Tal e como explican dende Patrimonio dos Ancares e Tir Na n'Og, incluso cabe a posibilidade de que o seu significado só fose comprensible para determinados membros daquela sociedade. Ata esta descuberta, a única pedra, exenta, decorada deste concello apareceu no castro da Croa de Barán, estudada por J. Carballo e publicada nun Boletín da Comisión de Monumento de Lugo no ano 1943, onde di que as liñas que se ven pertencen ao grupo de representacións ultraesquemáticas, polo que sería unha danza funeraria pertencente á Idade do Bronce, que podería incluírse en principio entre os motivos decorativos da época dos castros.