Una línea de evacuación afecta a más de 1.700 predios en siete municipios

Un total de 1.719 propiedades de siete concellos lucenses figuran en el listado de bienes y derechos afectados por una línea de alta tensión que dará servicio a cuatro futuros parques eólicos. El mayor número de predios, más de medio millar, se encuentra localizado en el concello de Sarria, pero también hay cientos de terrenos en Láncara, Paradela, Baralla, Becerreá, O Saviñao y Chantada.

El proyecto se encuentra en la fase de exposición pública y varios propietarios comenzaron a presentar alegaciones. Fue publicado en el Diario Oficial de Galicia el pasado 25 abril y, al día siguiente, se abrió el plazo de un mes para formular reclamaciones u observaciones que se consideren oportunas.

Promovido por la empresa Enel Green Power España, el proyecto técnico lleva por nombre LAT 220 kv SET PE Chao do Marco-SE Belesar (REE) y SEC Soilán. Afecta a estos siete concellos lucenses y tiene un presupuesto de ejecución de más de 23 millones de euros.

Las líneas e instalaciones de alta tensión, de 220.000 voltios, discurrirán por estos municipios, desde Chao do Marco, en la zona de Becerreá, hasta la subestación colectora de Soilán para continuar hasta Belesar, en Chantada.

Servirán para la evacuación conjunta de cinco parques eólicos, denominados Chao do Marco, Serra do Furco, Serra do Colmo, Serra de Piñeira y A Pena.

Las líneas se dividen en siete tramos, en su mayoría aéreos, pero también subterráneos y aéreo-subterráneos, a lo largo de más de 81 kilómetros. A mayores, el proyecto prevé la creación de la subestación colectora Soilán, con reserva de espacio para la posible futura llegada de una línea de alta tensión que resuelva la conexión con el parque eólico Reboiro.

El órgano competente para autorizar estas instalaciones eléctricas es la Dirección Xeral de Planificación Enerxética y Recursos Naturaias. En estos momentos la Consellería de Economía, Industria e Innovación tiene en información pública la solicitud de autorización administrativa previa, la declaración de utilidad pública (que llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados y su urgente ocupación), la autorización de construcción y el estudio de impacto ambiental.

Una plataforma vecinal

Vecinos de Sarria tuvieron conocimiento de este proyecto a finales de enero y principios de febrero, y comenzaron a reunirse y organizarse, creando una plataforma de afectados, aunque en ese momento todavía no había salido a información pública.

En marzo mantuvieron una reunión con el alcalde de Sarria, Claudio Garrido, en Fonteabuín, en la cual el regidor les animó a presentar trazados alternativos.

En los últimos días, un vecino de Sarria, Iago Quiroga López, difundió en Youtube un vídeo sobre esta línea de alta tensión, promovida por la misma filial de Endesa que construyó en los últimos años un parque eólico en Paradela.

"Una de las líneas atraviesa gran parte de la finca que mi familia lleva cuidando décadas, teniéndola como un proyecto de preservación natural, con árboles centenarios autóctonos", explica en su vídeo. Considera que se trata de una "injusticia" que afecta también a zonas de hábitat de especies como la lechuza común y avanza que están desarrollando un contraproyecto "para evitar los daños al medio ambiente".