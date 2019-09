Un libro recopila artículos del investigador de Paradela Jesús López González

El investigador y profesor de Paradela Jesús López González escribió a lo largo de su vida decenas de textos sobre etnografía y pedagogía, que acaban de ser recopilados por sus dos hijos –Alfonso Carlos y Xaime Félix López Arias– en el libro Primeira aceifa.

Nacido en Pacios en 1903, estudió en el monasterio de Samos, la Preceptoría de Monterroso y el Seminario Conciliar de Lugo para ser sacerdote, pero no llegó a recibir "ordes maiores", explica el sarriano Xaime Félix López Arias, Arlindo, en el libro sobre su progenitor. Estudió magisterio en Ourense, provincia en la que impartiría clases toda su vida y falleció en 1957.

Mientras fue seminarista en Lugo y cursó magisterio en la ciudad de As Burgas, Jesús López dio clases, entre 1921 y 1934, en Pacios, A Tellada y Riocabo, en el municipio de Paradela. De esta forma suplió la falta de escuelas en el ayuntamiento, "preparando tamén a algúns mozos para acceder a postos na Garda Civil ou a Correos", apunta Xaime Félix López. Precisamente, en la última parte de Primeira aceifa se recoge el reglamento de estas clases y una relación de niños que asistieron.

El libro, que no estará a la venta, se presentará próximamente en Sarria. En él se recogen textos desde 1925, que firmaba con seudónimo, llevando a que su identidad no fuera conocida salvo en su círculo más próximo. Algunos de los nombres bajo los que escribió fueron Silio Amor, Silio Ben-Amor, Hércules Luciano, Vizconde de La Saint Monniére y Dowal, Silio Amor del Valle y de La Monniére o El Patriarca del Loyo.

Con este último seudónimo hace referencia a su tierra natal, la cual es protagonista, junto al resto de la comarca de Sarria, de muchos de los escritos sobre etnografía. En el libro se reúnen coplas de cegos y artículos sobre fiestas, juegos de niños, bromas de la fiesta de los Santos Inocentes y los cruceros de Paradela. "Foi o primeiro investigador sistemático do folclore de Paradela e de Manzaneda, recollendo e publicando numerosos cantares, adiviñas, refráns, romances..., así como o vocabulario da zona paradelense, xunto co seu amigo Manuel Pallares López, labor que verteu en publicacións do Consello Superior de Investigacións Científicas", cuenta Xaime Félix López.

En la publicación se recoge un manuscrito sobre temas etnográficos, el cual se conserva en el Museo do Pobo Galego. El paradelense también fue corrresponsal y colaboró en periódicos y revistas de todo Galicia, entre ellos El Progreso. Además, escribió sobre pedagogía. Sus lecturas, el conocimiento de otras experiencias y proyectos educativos y su formación en Ourense hicieron que "o seu labor fose máis aló do mero cumprimento dos horarios escolares, para incardinar a súa acción na comunidade da que formaba parte", indica.