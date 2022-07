"El libro permite conocer más y de una manera diferente el Camino de Santiago"

MIRELLA LÓPEZ es natural de la parroquia de Santa María do Monte, en Triacastela. Tras emigrar, regresó hace unos años a su tierra y junto a su marido puso en marcha una explotación ganadera bautizada como Cachenas de San Breixo. Esta vecina se animó, después de recuperarse de un tumor en el pecho, a publicar su primer libro de literatura infantil, Breicar en el Camino de Santiago. La obra será presentada el próximo día 16, a las 12.30 horas, en el Concello de Triacastela, aprovechando la celebración de la tercera edición de la Festa do Peregrino.

¿Cómo y cuándo surge el proyecto de escribir el libro?

Siempre he disfrutado escribiendo, pero nunca me había atrevido por las inseguridades, siempre piensas que no vales para ello. A raíz de mi enfermedad, un cáncer, comencé a tomármelo más en serio y, al tratarse de una historia protagonizada por mis dos hijos, no quise deshacerme de ella. Este año me animaron a darle vida y, con un poco de miedo y vergüenza, decidí sacarla a la luz.

¿De qué trata la obra?

Es un libro de fantasía que cuenta la historia de dos niños, una cachena, dos perros y un gato. La trama transcurre durante unas vacaciones en las que los protagonistas deben encontrar un libro perdido en un mundo paralelo y mágico, que recrea el Camino de Santiago. Esto los llevará a vivir muchas aventuras que pondrán en valor el trato con los animales y nuestro patrimonio cultural.

Su hija Carmen, de 14 años, ha sido la diseñadora de la portada.

Su relación con el mundo del dibujo empezó hace relativamente poco y, aunque está más interesada en el mundo del manga, lo disfruta mucho. Fue una de las personas que ya ha leído el libro, así que es la que mejor puede plasmar la idea con la que lo escribí.

¿El Camino de Santiago está muy presente en la obra?

Sí, es el núcleo de la historia. Los tres primeros capítulos funcionan a modo de introducción, dando paso a uno mucho más largo que se centra totalmente en la ruta jacobea, con referencias reales a la arquitectura, las leyendas y demás aspectos de nuestra cultura.

¿De dónde procede su vinculación con el rural gallego?

Yo vivía con mi marido en Barcelona y él siempre ha sentido un gran gusto por Galicia. La idea de montar una explotación ganadera de cachenas aquí siempre nos ha rondado y, coincidiendo con el año en el que nuestro hijo comenzaba el colegio, nos trasladamos para empezar con el proyecto.

Ha decidido publicar su primer libro con la agencia de servicios editoriales Uxía.

Se trata de un grupo de personas, liderados por la escritora lancaresa Rocío López, que buscan ayudar a que los autores noveles puedan dar el paso y escribir por primera vez. En este caso, como soy amiga de Rocío desde pequeña, pensé en mandárselo para que me diera su opinión y fue de las personas que más me animaron.

¿Qué recibimiento espera por parte del público?

Siempre es difícil saberlo hasta el momento en el que salga el libro. Cuento con el apoyo de la gente que me conoce y también me han escrito por Instagram y Facebook preguntando por su disponibilidad. Creo que es un libro que puede gustar a los niños y adolescentes que están haciendo el Camino, pues es una manera de conocer más sobre la ruta y de una manera diferente a la que ofrecen las guías tradicionales.

¿Dónde se puede conseguir?

De momento el día de la presentación, en la que habrá ejemplares disponibles para todo el mundo y también estaré firmando. Además, todo el que lo desee puede contactar personalmente conmigo por las redes sociales y, en un futuro si logramos sacar otra tirada más, trataremos de llevarlo a librerías de Sarria y Lugo. Tengo que agradecer al Concello de Triacastela que me brinde la oportunidad de darlo a conocer en esa fecha, pues es la manera de que la gente hable del libro, se interese y lo puedan comprar.

¿Tiene pensado publicar alguna obra más?

Voy a seguir escribiendo seguro, lo que no sé es si seguiré publicando. Esta obra ya tiene una segunda parte, pero todo depende de cómo nos vaya con esta. Además, también tengo escritas otras historias diferentes, pues es algo que siempre voy a disfrutar

Usted siempre ha tratado de ayudar en la lucha contra el cáncer a través de diferentes iniciativas.

La campaña de firmas de la plataforma Osoigo para reclamar una mayor atención en el diagnóstico recibió mucho apoyo, pero seguimos sin obtener una respuesta institucional. Voy a continuar trabajando para mejorar la situación, tanto con la Asociación Española contra el Cáncer como con otro tipo de iniciativas.