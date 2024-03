Laura Celeiro: "Gustaríame escribir un libro con todas as anécdotas de alcaldesa"

Tiña só 25 anos cando entrou en política e agora con 42 fai o camiño inverso ao renunciar á súa acta como concelleira. "É un fin de ciclo necesario", di Laura Celeiro.

A súa renuncia á acta é un adeus definitivo á política?

Si, efectivamente, é un adeus. Cambiou a súa visión da vida municipal ao longo destes 17 anos na corporación? Cambiou bastante. Ás veces creo que na sociedade confúndese o político a nivel local co gran político que pode estar en Madrid ou noutras instancias e que nada ten que ver. A política local en xeral é dura. Aínda que tamén ten as súas gratificacións, é combativa.

Cando entrou con 25 anos non sabía moi ben onde se metía?

Exactamente, porque se o soubera igual non me metía (ri). Pero é verdade que che poden as ganas de facer cousas e a ilusión. Para min era completamente descoñecida e a política local é un mundo. De feito agora gústame moito pero xa dende o punto de vista xurídico.

Arrepíntese de ter dado o paso?

Non, agora miro para atrás e é unha experiencia que te marca para o resto da vida. Ser alcaldesa do teu pobo é un orgullo e despois hai actuacións que quedan aí.

Di que tivo que superar obstáculos e que coñeceu a cara máis hostil. A que momentos se refire?

Por exemplo cando estiven gobernando con tres concelleiros de once, iso foi tremendo. Intentabamos aprobar o PXOM, iamos a pleno e cada un votaba o que lle daba a gana. Creo tamén que hai moitos excesos, que non todo vale en política e ás veces cando a cousa raia o tema persoal xa aí é cando un pensa se realmente vale a pena ou non. Pero de todo se aprende.

Agora que pasou tempo, pode aclarar cales foros os motivos polos que finalmente non callou o pacto con BNG e CDL no 2011?

Xa pasaron tantos ano que xa nin me acordo nin me quero acordar (ri). Case mellor ímolo deixar así.

Quedoulle algunha espiña cravada da súa etapa como alcaldesa?

Unha das cousas que me deu bastante pena foi que quedara incompleta a Ruta do Mamut porque me parece que podía ter moito potencial. Rutas de muíños, camiños… hainas en todos os concellos, pero mamut soamente temos un. E agora é un proxecto que quedou un pouco estancado. Habería que seguir potenciando e completando a ruta dándolle máis contido.

E de que obras ou xestións está satisfeita?

Do mamut, que vai permanecer aí sempre; do traballo de ter iniciado a modificación do PXOM, que por pouco non se aproba antes do cambio de mandato; das obras nos locais sociais, que ves que son un servizo para o pobo; tamén as revistas de Terras do Incio, a Feira de Artesanía e Etnografía...

Como lle gustaría ver O Incio?

Gustaríame ver un Incio máis activo, que tivera futuro. Tamén con máis xente que se implicara na vida política, porque ás veces somos tendentes a criticar pero é importante dar o paso. Eu empecei por probar e quen me diría que ía ser alcaldesa.

A primeira do concello...

E espero non ser a última. Animo ás mulleres.

Vaise decepcionada da política?

Non, é un fin necesario de ciclo porque xa son moitos anos e é preciso tamén cambiar de aires.

A que se vai dedicar agora?

Sigo co meu traballo (na actualidade no rexistro do Concello de Sarria) e quero seguir estudando e formándose no mundo do Dereito. Algún día escribirei un libro con todas as anécdotas que teño de alcaldesa, dende un punto de vista divertido. Si que me gustaría.

Pode contar algunha?

Unha vez estaba no Concello unha fin de semana e vexo nun prado unhas llamas e un camelo pacendo. Non daba crédito! Eran dun circo que viñera e non pedira permiso nin nada. Tamén me pasaron situacións nas que se ve que un pouco de machismo segue habendo. Por exemplo cando me vían nova dicíanme se era a secretaria do alcalde ou que notaban que había unha muller no Concello porque se vían moitas plantas. E a min non me gustaban as plantas e non puxera ningunha.

Continúa afiliada ao PSOE?

Si. Aínda que vou seguir moi nun segundo plano. Non hai ningún conflito coa dirección e menos cos concelleiros e compañeiros.

Ten algunha preferencia para a súa sucesión?

Non, todas as persoas que me acompañaron na candidatura son moi válidas e calquera delas faría un traballo extraordinario.

Tras dous mandatos seguidos do PP con maioría absoluta, pensa que o seu partido ten opcións de recuperar a alcaldía?

Si, penso que sería recuperable e só hai que ter dous factores: que as persoas que tomen o relevo dediquen tempo e, sobre todo, que teñen moita ilusión polo cambio, porque esa é a maneira na que conseguir darlle a volta á tortilla.