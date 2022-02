Una lancaresa acepta seis meses de prisión por maltratar a su pareja

Una vecina de A Pobra de San Xiao aceptó ayer una condena de seis meses de prisión, 500 euros de indemnización y cuatro años en los que no se podrá acercar a menos de 100 metros de su ex compañero sentimental por infligirle malos tratos. La pena privativa quedará en suspenso si la procesada no delinque en dos años. Esta conformidad se acordó este miércoles en una vista en el juzgado de lo Penal número 2 de Lugo.

La acusada, de 34 años de edad, mantuvo una relación sentimental durante un año, hasta finales del verano de 2019, con un joven, con el que llegó a convivir. Según el relato de la Fiscalía, la procesada sometía a su pareja a "continuos insultos y acciones humillantes" y le brindaba "un trato degradante, hostil y violento".

Además, profería contra él expresiones como "poco hombre", "desgraciado", "estoy ejerciendo de puta por tu culpa", "te voy a arruinar la vida" o "yo soy colombiana y aquí tengo gente que te puede destrozar la vida".

El ministerio público, que indicó que llegó en ocasiones a golpearle y empujarle, aseguró que controlaba todos los movimientos de su pareja, "no permitiéndole salir a la calle si no era con ella", y le chantajeaba con que si la dejaba o no hacía lo que ella quería se autolesionaría o se tiraría por la ventana, por lo que, a su juicio, lo "aisló de su entorno familiar y social" y lo "anuló como persona".