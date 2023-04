Un lancarés denuncia que sufre inundaciones en una finca desde hace "15 anos"

El vecino de Ronfe (Láncara) José Díaz Pérez denuncia que desde hace "15 anos" sufre inundaciones en una finca de su propiedad, en la parroquia sarriana de Santa María de Vilar.

Según explica, las parcelas de la zona, incluida la suya, estaban atravesadas por el regato de Amedo, que fue "desviado" y desde entonces las aguas fluyen por unos canales de riego, inundando e "inutilizando" su terreno. "Por que teño que regar eu a finca se non quero?", se pregunta Díaz, quien se queja de que paga la "contribución" por una parcela, de algo más de una hectárea, que no puede emplear. Su estado no le permite recoger la hierba y en ella todavía se pudren los rulos preparados el pasado año.

El lancarés denuncia que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) no tomó medidas ante la situación que sufre y las que tomó las tumbó el juzgado. Es el caso de un deslinde del regato de Amedo realizado por el organismo de cuenca y que fue anulado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tras un recurso de un particular.

El vecino incluso denunció la situación que padece ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid y A Coruña, que derivaron el caso al juzgado de Lugo y en ambas ocasiones fue archivado.