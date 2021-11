Láncara tendrá un presupuesto de 2,3 millones de euros el próximo año

El Concello de Láncara tendrá un presupuesto municipal para el próximo año de 2.319.726 euros, tal y como aprobó el pleno en una sesión celebrada en la tarde de este jueves con los votos a favor del grupo de gobierno socialista (cinco porque faltaba una edila), la oposición del PP (cuatro) y la abstención del concejal del BNG.

Las cuentas para 2022 suponen un incremento con respecto a las de este ejercicio de 92.000 euros. Entre otras partidas, contemplan 32.000 euros para la Feira da Tenreira Galega del próximo año o subvenciones nominativas para la asociación cultural de Val de Láncara (12.000), la agrupación de mujeres rurales (5.000) o el equipo de fútbol sala (3.000).

El grupo de gobierno, encabezado por el alcalde, Darío Piñeiro, defendió los presupuestos municipales, señaló que suponían un "esforzo brutal" y afirmó que oponerse a ellos era oponerse al desarrollo de Láncara.

Los argumentos no convencieron a la oposición. El nacionalista Iago Bande dijo desconfiar de que efectivamente se cumplieran las previsiones porque no se hizo con las últimas cuentas y el portavoz popular, Santiago Cubillas, justificó el voto en contra de su grupo por no contemplar partidas para apoyar el sector ganadero, impulsar la natalidad o fijar población en el ayuntamiento.

El pleno también aprobó, en este caso por unanimidad, una moción del BNG a favor del sector lácteo, en la cual se introdujo una enmienda a petición del PP para incluir también el cárnico.

En el apartado de ruegos, los populares pidieron al gobierno que realice un estudio de la situación inmobiliaria del concello, con las propiedades en venta o alquiler, de cara a tomar medidas para incentivar el asentamiento de nuevos vecinos, con bonificaciones para los empadronados.

Quieren promocionar Láncara como un lugar idóneo para vivir por su buena situación geográfica con respecto a Lugo y Sarria y con el fin de recuperar la cifra de los 3.000 habitantes.