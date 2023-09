Láncara sale a la calle para pedir que se cubra la plaza del médico jubilado

Decenas de vecinos del municipio de Láncara salieron este viernes a la calle, convocados por el Concello, para reivindicar mediante una concentración ante el centro de salud de A Pobra de San Xiao que se cubra la plaza de médico que quedará vacante al jubilarse, el próximo lunes, el doctor Enrique Cajiao, quien ejerció en este ambulatorio los últimos 34 años y quien llevaba mil cartillas.

La concentración, prevista para las 12.15 horas, duró unos 15 minutos, tiempo durante el cual los establecimientos de hostelería y comercio de la capitalidad lancaresa cerraron también sus puertas en señal de apoyo a la demanda.

Tal y como rezaba una pancarta, solicitan que el centro de salud de A Pobra mantenga el mismo personal tras el cese de actividad de Cajiao, es decir, que continúe con tres médicos y dos enfermeros (atiende también un pediatra un día a la semana) para una población de 2.501 habitantes repartidos en 26 parroquias y 121 kilómetros cuadrados. Los mil pacientes del facultativo que se jubila serían una carga asistencial, según indican, inasumible para los otros dos doctores, de 67 y 68 años.

Hosteleros y comerciantes de la capitalidad lancaresa cerraron sus negocios durante 15 minutos en apoyo a la reivindicación

"Nin máis, nin menos. Queremos o que temos. Por unha sanidade pública e de calidade", decía la pancarta, que portaron, entre otros, el regidor socialista, Darío Piñeiro; el teniente de alcalde y diputado provincial, Pablo Rivera; el senador del PSOE César Mogo y la diputada autonómica del mismo partido Patricia Otero.

"Contar cun facultativo menos suporía un gran paso atrás para Láncara. Non cubrir a praza implicaría que os médicos que quedan no centro de saúde aumenten a carga asistencial en máis do 50% cada un, ao ter que repartirse as mil cartillas que xestiona o médico que se xubila", denunciaron.

Durante el acto, al que también su unió el personal del ambulatorio, así como concejales del PP y personas del BNG, el alcalde anunció que no dejará de "loitar" hasta conseguir esta reivindicación para Láncara.

Pancarta exhibida durante la concentración. VÁZQUEZ RIVAS

Por su parte, la portavoz de los populares en este concello, Olga Capón, señaló que trató este asunto con el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, quien le trasladó que la plaza de Enrique Cajiao "no se elimina ni se suprime", sino que el Sergas sustituirá al facultativo jubilado "con todas las dificultades" existentes, de modo que la próxima semana está ya cubierta y, así, intentará que sea todos los días hasta la cobertura definitiva de la plaza por el procedimiento normal.

También el Sergas dijo esta semana que el centro de salud de A Pobra contará con las mismas plazas que hasta ahora y que la vacante se convocará iniciando el proceso establecido. "Respectamos calquera tipo de reivindicación, pero pregamos que non se use a sanidade como instrumento político ou para xerar malestar entre ou usuarios", añadió.

La corporación de Láncara ya aprobó por unanimidad en el pleno del mes de julio la propuesta del alcalde para exigir la cobertura "inmediata" de la plaza de Cajiao. Ahora el PSOE también llevará dos iniciativas al Parlamento de Galicia, una de ellas para instar a la Xunta a cubrir esta vacante de médico de familia y otra con una serie de preguntas, como los plazos que maneja Sanidade para hacer efectiva esta demanda.