Armado con plumilla y tinta china Gregorio Saavedra Ciércoles da vida sobre papel a construcciones antiguas y paisajes. Muchas de estas obras pertenecen al núcleo en el que vive, Piñeiroá, en la parroquia lancaresa de Cedrón, y otros pueblos de las inmediaciones, captando así algunos rincones de su entorno.

El dibujo no es solo una afición de este vecino, pues su trayectoria profesional también quedó ligada a él. No estuvo relacionada con el mundo del arte, sino más bien con el dibujo lineal por su empleo como delineante.

Natural de Albalate del Arzobispo (Teruel), Gregorio Saavedra comenzó a trabajar con tan solo 16 años en la empresa Calvo Sotelo, dedicada a la explotación de minas de carbón en la cuenca de esta provincia. Allí conoció la labor de los delineantes, llamándole la atención y, cuando se mudó a Barcelona con sus padres, decidió estudiar maestría en la rama de delineante en la Escuela Industrial. A ello se dedicó durante toda su trayectoria profesional. Estuvo durante algo más de cuatro décadas en la multinacional ABB, alcanzando la categoría de proyectista, recuerda.

Al mismo tiempo empezó a nacer su pasión por el dibujo artístico con plumilla y tinta china, aunque no recuerda cómo afloró esta afición. "Hacía dibujos de cuadros eléctricos, lo mío era el dibujo lineal. Lo artístico me salió, no fui a ninguna escuela de diseño", cuenta en su casa de Piñeiroá. En ella guarda decenas de dibujos, desde un horno y un lavadero de este pueblo lancarés hasta el Pazo de Saa e imágenes de su tierra natal. Prefiere, dice, "lo antiguo, la piedra, el paisaje, los árboles y detalles pequeños".

Dibujo de Piñeiroá, el pueblo en el que reside el artista. PORTO

Como desde hace unos diez años reside en Piñeiroá le gusta captar su entorno para "hacer ver que cada sitio tiene su historia y belleza", apunta este lancarés de adopción. Ya piensa en sus próximas obras, como un molino de Armea o un "caserón con escudo heráldico de Sarria". "Está prácticamente en ruinas, pero me hizo gracia porque tiene un aspecto señorial", indica Saavedra.

Una de sus metas es recoger en un libro sus obras para que no se pierdan. Otra es poder realizar una exposición y dar a conocerlas, afirma el artista.

Este, la mayoría de las veces, opta por realizar sus trabajos in situ, pasando "horas y horas" delante de lo que serán sus futuros dibujos. "Aprovecho los días que hace sol, cojo las sombras... Cuando no hay sol voy completando en casa", cuenta. Son menos las ocasiones en las que saca una fotografía con su teléfono móvil de la construcción o paisaje que quiere recrear y después elabora la ilustración en su vivienda.

Como ahora está jubilado, dedica un mayor tiempo a su afición. Entre dos semanas y un mes es lo que le lleva una obra, aunque, aclara, las realiza en horas sueltas, cuando le apetece.

Este artista no se desprende de ninguno de sus dibujos porque "son criaturas que he creado, son mi historia". En ellos se puede ver su evolución, que fue "por la práctica", al haber sido autodidacta. A algunos de sus conocidos les resulta curioso que la gran mayoría de las veces recrea construcciones. "Me dicen que siempre dibujo casas, pero es lo que más me llama la atención. No dibujo la figura humana porque eso necesita escuela. Dibujar casas no, es dedicación y paciencia, ir colocando las rayas y los puntos", asegura. Ya le pidieron que retratara a alguna persona, pero no se anima.

Sí se animó a elaborar tres grandes murales en un antiguo contenedor de barco. Uno de ellos está protagonizado por su hijo, quien también es un apasionado del dibujo y trabaja como diseñador gráfico. El segundo recrea un avión del ejército y el tercero a su mujer y a él mismo haciendo lo que más le gusta, dibujar.