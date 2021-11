Láncara organiza este xoves unha andaina contra a violencia de xénero

O Concello de Láncara, dentro dos actos polo día internacional contra a violencia de xénero, organiza este xoves unha andaina, que sairá á 12.00 da Praza dos Labregos da Pobra de San Xiao e percorrerá varias rúas da vila para rematar diante da casa consistorial, onde se dará lectura a un manifesto.

Os participantes na marcha recibirán un paraugas co lema da campaña: Láncara en igualdade. Libres e vivas.

Ademais, o equipo local Puebla Futsal amosará unha pancarta con esta mesma frase antes de comezar o seu próximo partido, e o vindeiro luns 29, alumnos e alumnas de segundo e terceiro de eso do colexio público Ramón Piñeiro poderán asistir á obra de teatro pedagóxico Golpes.

O Concello de Sarria tamén lerá este xoves unha declaración institucional con motivo do 25-N. Será ás 13.00 horas na Praza da Constitución, acto ao que están convidadas todas as persoas que queiran sumarse.

Pola súa banda, o colectivo feminista Mulleres de Raíz organiza este 25 unha performance na Praza da Vila de Sarria en horario de 18.30 a 20.30, coa colaboración da escultora Violeta Bernardo.

A asociación invita a achegar roupa vella para debuxar unha imaxe no chan co simbolismo de "arroupar" as vítimas de violencia machista.